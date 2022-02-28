В результате перестрелки в баре в Арамили пострадал человек

– После того как в ОВД Сысерти поступит официальное медицинское заключение о степени тяжести причиненных потерпевшему травм, будет решен вопрос, по какой конкретно статье УК РФ полиция возбудит уголовное дело, – добавил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В пивном баре «Пена» в Арамили сегодня около пяти утра открыли стрельбу. В результате инцидента пострадал один мужчина. Как сообщает Е1 со ссылкой на очевидца, в баре было как минимум четыре выстрела.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт стрельбы в заведении. По предварительной информации, под утро в баре произошел конфликт, в результате которого в одну из клиник Екатеринбурга доставили мужчину со сквозным огнестрельным ранением и повреждением внутренних органов в области живота.За жизнь мужчины сейчас борются врачи. Пострадавший – менеджер местной коммерческой фирмы 1974 года рождения.Сыщики уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из областного главка полиции за возможную причастность к стрельбе задержали трех человек. Двое из них – местные жители, третий – из Челябинской области. Один из задержанных ранее был судим. Во время обысков полицейские изъяли предположительно травматический пистолет, винтовку Мосина, карабин «Сайга» и свыше 70 разнокалиберных патронов.По данным полковника Горелых, перестрелка началась из-за словесной ссоры. Компания злоупотребляла алкоголем и от обычной ссоры достаточно быстро перешла в более серьезную стадию.