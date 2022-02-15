Екатеринбуржцев испугал пакет с расчлененным телом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы вызывали полицию, обнаружив на улице окровавленный пакет с останками. Местные жители испугались, что они могли принадлежать человеку, однако криминалисты опасения опровергли.«Полиция выехала на место. В ходе проверки установлено, что останки принадлежат не человеку, а животному. Криминальной составляющей в данном факте не усматривается», – сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу.Пакет был найден около мусорных контейнеров недалеко от дома по улице Рабочих, 15. Кто мог их там оставить, неизвестно.