Суд арестовал второго подростка, напавшего на двух женщин в Екатеринбурге
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал второго подростка, избившего двух женщин на Сортировке.
В районном суде рассказали, что в отношении второго несовершеннолетнего, напавшего на женщин на Сортировке, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 28 суток.
Напомним, что ранее на тот же срок арестовали еще одного подростка, избившего двух женщин на автобусной остановке на улице Пехотинцев.
В районном суде рассказали, что в отношении второго несовершеннолетнего, напавшего на женщин на Сортировке, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 28 суток.
Напомним, что ранее на тот же срок арестовали еще одного подростка, избившего двух женщин на автобусной остановке на улице Пехотинцев.
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