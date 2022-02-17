Одного из напавших на женщин подростка-мигранта в Екатеринбурге арестовали на два месяца
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга почти на два месяца арестовал одного из нападавших на женщин на Сортировке.
Как рассказали в пресс-службе суда, поступило два материала об избрании меры пресечения для двух подростков. Одного из них заключили под сражу на один месяц 28 суток. В отношении второго обвиняемого решение еще не вынесли.
Напомним, что 11 февраля подростки-мигранты напали на двух женщин на Сортировке. СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Ранее полиция возбудила дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью). Дело передано из органов МВД и принято к производству СУ СКР по Свердловской области.
Как рассказали в пресс-службе суда, поступило два материала об избрании меры пресечения для двух подростков. Одного из них заключили под сражу на один месяц 28 суток. В отношении второго обвиняемого решение еще не вынесли.
Напомним, что 11 февраля подростки-мигранты напали на двух женщин на Сортировке. СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Ранее полиция возбудила дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью). Дело передано из органов МВД и принято к производству СУ СКР по Свердловской области.
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СКР возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на двух женщин в Екатеринбурге
17 февраля 2022
17 февраля 2022