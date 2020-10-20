СКР возбудил уголовное дело после смерти пилота в Екатеринбурге
Криминал
Фото предоставлено родственниками пропавшего
Сегодня утром в Екатеринбурге в районе улицы Розы Люксембург обнаружили тело 28-летнего мужчины. По предварительным данным, погибшим является летчик, прилетевший в командировку из Якутии. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
– В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета (в том числе, криминалистами) и оперативниками уголовного розыска полиции продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Напомним, что тело летчика обнаружил охранник элитного жилого комплекса. Как рассказали очевидцы, у мужчины множественные травмы.
– В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета (в том числе, криминалистами) и оперативниками уголовного розыска полиции продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Напомним, что тело летчика обнаружил охранник элитного жилого комплекса. Как рассказали очевидцы, у мужчины множественные травмы.
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