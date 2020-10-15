В центре Екатеринбурга обнаружили тело пропавшего пилота из Якутии
Общество
Фото предоставлено родственниками пропавшего
Сегодня в центре Екатеринбурга обнаружили тело пропавшего пилота из Якутии Руслана Валеев. Об этом сообщает Е1. Как рассказали очевидцы, у мужчины множественные травмы.
— У него перерезано горло, печень проткнута. Но мы видели запись с камер видеонаблюдения, он лез через забор соседнего дома и сам себе пропорол, — сообщил очевидец.
Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых рассказал, что мужчину обнаружил охранник жилого комплекса. В 9:49 в дежурную часть поступило тревожное сообщение, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые пригласили родных пропавшего. Родственники опознали его.
Полковник Горелых уточнил, что волонтерам, искавшим Руслана Валеева, дан отбой. Материалы дела передали в СКР по Свердловской области.
Напомним, что 28-летний пилот из Якутии Руслан Валеев пропал 13 октября, с того дня его никто не видел.
— У него перерезано горло, печень проткнута. Но мы видели запись с камер видеонаблюдения, он лез через забор соседнего дома и сам себе пропорол, — сообщил очевидец.
Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых рассказал, что мужчину обнаружил охранник жилого комплекса. В 9:49 в дежурную часть поступило тревожное сообщение, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые пригласили родных пропавшего. Родственники опознали его.
Полковник Горелых уточнил, что волонтерам, искавшим Руслана Валеева, дан отбой. Материалы дела передали в СКР по Свердловской области.
Напомним, что 28-летний пилот из Якутии Руслан Валеев пропал 13 октября, с того дня его никто не видел.
Волонтеры Екатеринбурга ищут пропавшего мужчину
15 октября 2020
15 октября 2020
В Серове мужчина положил учебную гранату на капот иномарки
15 октября 2020
15 октября 2020