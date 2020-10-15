Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в центре Екатеринбурга обнаружили тело пропавшего пилота из Якутии Руслана Валеев. Об этом сообщает Е1. Как рассказали очевидцы, у мужчины множественные травмы.— У него перерезано горло, печень проткнута. Но мы видели запись с камер видеонаблюдения, он лез через забор соседнего дома и сам себе пропорол, — сообщил очевидец.Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых рассказал, что мужчину обнаружил охранник жилого комплекса. В 9:49 в дежурную часть поступило тревожное сообщение, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые пригласили родных пропавшего. Родственники опознали его.Полковник Горелых уточнил, что волонтерам, искавшим Руслана Валеева, дан отбой. Материалы дела передали в СКР по Свердловской области.Напомним, что 28-летний пилот из Якутии Руслан Валеев пропал 13 октября, с того дня его никто не видел.