В отношении главы нижнетагильского ГИБДД возбуждено уголовное дело
Криминал
В отношении главы городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
– Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении Чернова, – сообщил собеседник агентства.
Напомним, что 13 октября сотрудники ФСБ задержали Анатоля Чернова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В одном из эпизодов речь шла о задержании сына чиновника Нижнего Тагила за вождение в пьяном виде, которого позднее отпустили по неизвестным причинам.
– Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении Чернова, – сообщил собеседник агентства.
Напомним, что 13 октября сотрудники ФСБ задержали Анатоля Чернова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В одном из эпизодов речь шла о задержании сына чиновника Нижнего Тагила за вождение в пьяном виде, которого позднее отпустили по неизвестным причинам.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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