Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ФСБ задержали начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.По словам собеседника издания, Чернова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Так, в одном из эпизодов идет речь о задержании сына тагильского чиновника за вождения в пьяном виде, которого позднее по неизвестным причинам отпустили.– Речь может идти о сыне вице-спикера гордумы Игоря Базилевича Владимире. В 2018 году его уже признавали виновным в причинении смерти по неосторожности в результате пьяного ДТП– будучи за рулем, он врезался в дерево, пассажир погиб, – сообщает источник.Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, свердловское УФСБ проводит мероприятия в дорожной полиции Нижнего Тагила.– Наши партнеры по силовому блоку любопытства ради в гости обычно не приходят. Если они неожиданно нагрянули, значит на то есть определенные основания и, как правило, веские. Это, безусловно, еще не означает, что прямо сейчас, на данном этапе, не дожидаясь итогов разбирательства, на тех должностных лиц, которых доставили в территориальное подразделение ФСБ для выяснения всех необходимых обстоятельств, можно прикрепить ярлык нарушителя. Такой вердикт может вынести только суд.Тем не менее, чтобы детально разобраться в случившемся, начальник нижнетагильского гарнизона полковник Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки. Если данные сотрудники действительно преступили черту закона, уверяю, последуют самые жесткие меры реагирования. Как в отношении вышеназванных офицеров, так и в отношении их непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактическую работу. О чем я дополнительно проинформирую общественность, – отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.