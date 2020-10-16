В Екатеринбурге ограбили храм в центре города
Криминал
Фото: Александр Грабовский
В Екатеринбурге неизвестные в ночное время с помощью монтировки проникли в храм во имя Казанской иконы Божией матери, расположенный в Центральном переулке и разбили там стекло иконы, за которым находились ювелирные украшения, которые пожертвовали прихожане. По данным veved.ru инцидент произошел еще в ночь с 13 на 14 октября.
В настоящее время разбирательством по данному факту занимаются полицейские. Ущерб, причиненный, храму, устанавливается. Не исключено, что после инцидента вокруг храма смонтируют видеонаблюдение, чтобы исключить в дальнейшем подобные факты проникновений и хищений имущества.
В настоящее время разбирательством по данному факту занимаются полицейские. Ущерб, причиненный, храму, устанавливается. Не исключено, что после инцидента вокруг храма смонтируют видеонаблюдение, чтобы исключить в дальнейшем подобные факты проникновений и хищений имущества.
© Вечерние ведомости
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