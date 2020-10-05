Жителя Североуральска признали виновным в убийстве двух человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Североуральске вынесли приговор местному жителю, виновному в убийстве двух человек, об этом сообщил руководитель следственного отдела по городу Североуральск областного Следственного комитета (СКР) Владимир Хицко.Инцидент случился в декабре 2019 года. Мужчина, будучи пьяным, находился в квартире дома на улице Ленина. Он поссорился со знакомыми мужчиной и женщиной и нанес им ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте.Суд назначил злоумышленнику 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.