Жителя Североуральска признали виновным в убийстве двух человек
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Североуральске вынесли приговор местному жителю, виновному в убийстве двух человек, об этом сообщил руководитель следственного отдела по городу Североуральск областного Следственного комитета (СКР) Владимир Хицко.
Инцидент случился в декабре 2019 года. Мужчина, будучи пьяным, находился в квартире дома на улице Ленина. Он поссорился со знакомыми мужчиной и женщиной и нанес им ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте.
Суд назначил злоумышленнику 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Инцидент случился в декабре 2019 года. Мужчина, будучи пьяным, находился в квартире дома на улице Ленина. Он поссорился со знакомыми мужчиной и женщиной и нанес им ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте.
Суд назначил злоумышленнику 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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