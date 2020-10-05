В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляции по делу Шубина
Криминал
Фото: скриншот видео
Сегодня в Свердловском облсуде началось рассмотрение апелляции на постановление суда о заключении под стражу Дениса Шубина, сбившего насмерть 15-летнюю девочку. Напомним, что заседание должно было состояться еще в понедельник, 5 октября, однако его перенесли, так как мать погибшей девочки хотела присутствовать в суде.
По данным следствия, 12 сентября в Волчанске примерно в 21:30 Шубин в состоянии алкогольного опьянения наехал на 15-летнюю Анну Андриановну. Девочка вместе с четырьмя подругами шла по обочине, потому что тротуара в том месте не было. Шубин наехал на Анну, откинул ее на шесть метров, а потом проехал по ней и скрылся с места ДТП.
В результате столкновения от автомобиля отлетел передний госномер. Обвиняемого нашли и задержали в течение 30 минут.
16 сентября в Карпинске состоялось первое судебное заседание по данному делу, после которого Шубина заключили под стражу.
По данным следствия, 12 сентября в Волчанске примерно в 21:30 Шубин в состоянии алкогольного опьянения наехал на 15-летнюю Анну Андриановну. Девочка вместе с четырьмя подругами шла по обочине, потому что тротуара в том месте не было. Шубин наехал на Анну, откинул ее на шесть метров, а потом проехал по ней и скрылся с места ДТП.
В результате столкновения от автомобиля отлетел передний госномер. Обвиняемого нашли и задержали в течение 30 минут.
16 сентября в Карпинске состоялось первое судебное заседание по данному делу, после которого Шубина заключили под стражу.
В Екатеринбурге перенесли судебное заседание по делу Шубина
05 октября 2020
05 октября 2020
Уктусский стрелок сорвал судебное заседание в Екатеринбурге
29 сентября 2020
29 сентября 2020
В Екатеринбурге пройдет очередное заседание по делу Васильева
05 октября 2020
05 октября 2020