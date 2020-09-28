В столице Урала задержали предпринимателя-наркосбытчика

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала полицейские изъяли у подозреваемого наркотические вещества, приготовленные для сбыта. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Днем 2 октября около одного из садовых товариществ на улице Металлургов сотрудники ППСП заметили автомобиль Volkswagen Polo, возле которого стоял подозрительный мужчина. При осмотре близлежащей территории полицейские обнаружили сверток с неизвестным веществом. Проведенное позднее исследование показало, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «метадон» весом 101,94 граммов.Подозреваемым наркосбытчиком оказался 39-летний житель Самарской области, индивидуальный предприниматель, ранее судимый по части 2 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Полицейские установили, что бизнесмен планировал распространять наркотики в различных укромных местах в Екатеринбурге путем «закладок», однако совершить задуманное ему не удалось.– По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Фигурант помещен под стражу, – добавили в УМВД Екатеринбурга.