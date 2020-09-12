В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве парня у бара «Американка»
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего парня у бара «Американка».
«Все началось, как водится, с банальной ситуации — с предлога «дай закурить». Несмотря на то что ныне задержанный угостил куревом, избежать конфликта не удалось. Выяснить отношения молодые люди вышли за пределы бара. Оскорбительные слова по отношению друг к другу и послужили основной причиной для того, чтобы одна из конфликтующих сторон схватилась за нож. Что характерно, убийство произошло в общероссийский День трезвости, когда многие известные люди призывали воздержаться от распития спиртного», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По предварительной информации, подозреваемый и погибший знакомы не были. Заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Вячеслав Февралев отметил, что в ходе проверки опрошены свидетели, проводится ряд необходимых экспертиз. Задержанному уже предъявлено обвинение по статье «Убийство» – ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, инцидент произошел 12 сентября у бара «Американка» в центре Екатеринбурга. На теле убитого 18-летнего парня было обнаружено не менее 10 ножевых ранений. Ранее появилась информация, что нападавших было трое.
«Все началось, как водится, с банальной ситуации — с предлога «дай закурить». Несмотря на то что ныне задержанный угостил куревом, избежать конфликта не удалось. Выяснить отношения молодые люди вышли за пределы бара. Оскорбительные слова по отношению друг к другу и послужили основной причиной для того, чтобы одна из конфликтующих сторон схватилась за нож. Что характерно, убийство произошло в общероссийский День трезвости, когда многие известные люди призывали воздержаться от распития спиртного», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По предварительной информации, подозреваемый и погибший знакомы не были. Заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Вячеслав Февралев отметил, что в ходе проверки опрошены свидетели, проводится ряд необходимых экспертиз. Задержанному уже предъявлено обвинение по статье «Убийство» – ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, инцидент произошел 12 сентября у бара «Американка» в центре Екатеринбурга. На теле убитого 18-летнего парня было обнаружено не менее 10 ножевых ранений. Ранее появилась информация, что нападавших было трое.
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