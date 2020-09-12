В центре Екатеринбурга убили 18-летнего молодого человека

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня ночью у бара «Американка» в Екатеринбурге убили 18-летнего парня, который был ранее судим за грабеж. По предварительной информации, убийство произошло в результате конфликта между скончавшимся и нападавшими.«На его теле сотрудники полиции обнаружили порядка 10 ранений колюще-режущим предметом. Также представители МВД выяснили, что ЧП произошло в результате обоюдной драки. В настоящее время сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, проверяют наличие видеокамер на ближайших строениях. Собранные по данному факту материалы в связи со смертью мужчины для принятия процессуального решения направлены нашим партнерам в региональный СКР», — сообщил глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.По данным источника портала Е1, на данный момент полиция разыскивает трех подозреваемых, которые скрылись с места происшествия: один из подозреваемых был в серой куртке, второй – в кожаной, оба в кепках. Про третьего нападавшего ничего не известно.На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза. СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по данному факту.