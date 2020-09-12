В Екатеринбурге закрыли бар «Американка» после убийства 18-летнего парня
Криминал
Фото: Е1.ru
В Екатеринбурге после убийства 18-летнего местного жителя закрыли бар «Американка».
« Мы пока сами ничего не понимаем. В баре ведется следствие, нам сказали подождать с открытием. Я вчера в это время находился дома. Погибший точно не был нашим клиентом, мы никого из них не видели», – сообщил директор заведения порталу Е1.
Напомним, сегодня ночью трое неизвестных нанесли около 10 ножевых ранений 18-летнему молодому человеку. Потерпевший скончался на месте.
В результате произошедшего в СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело; на данный момент полиция продолжает проверку.
« Мы пока сами ничего не понимаем. В баре ведется следствие, нам сказали подождать с открытием. Я вчера в это время находился дома. Погибший точно не был нашим клиентом, мы никого из них не видели», – сообщил директор заведения порталу Е1.
Напомним, сегодня ночью трое неизвестных нанесли около 10 ножевых ранений 18-летнему молодому человеку. Потерпевший скончался на месте.
В результате произошедшего в СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело; на данный момент полиция продолжает проверку.
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