Полицейские Екатеринбурга подвели итоги операции «Мак – 2020»
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге сотрудники полиции подвели итоги профилактической операции «Мак – 2020». В ходе мероприятия выявлялись правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.
Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, во время операции, прошедшей с 7 по 10 сентября было выявлено 28 преступлений, в том числе 12 – по статье 228 УК РФ, 6 – по статье 228.1 УК РФ. Кроме того, было выявлено 28 административных правонарушений. К уголовной ответственности привлекли 16 лиц, а к административной – 27.
Напомним, ранее мы писали, что в ходе операции полиция ликвидировала поле дикорастущей конопли.
Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, во время операции, прошедшей с 7 по 10 сентября было выявлено 28 преступлений, в том числе 12 – по статье 228 УК РФ, 6 – по статье 228.1 УК РФ. Кроме того, было выявлено 28 административных правонарушений. К уголовной ответственности привлекли 16 лиц, а к административной – 27.
Напомним, ранее мы писали, что в ходе операции полиция ликвидировала поле дикорастущей конопли.
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