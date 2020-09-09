Полицейские в Екатеринбурге ликвидировали поле конопли
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге полицейские во время проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2020» обнаружили и ликвидировали поле дикорастущей конопли, об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.
Растение обнаружили на территории одного из пустырей на Сибирском тракте. После того, как экспертиза подтвердила, что растение действительно является наркотиком, в присутствии полицейских с помощью бульдозера плантацию уничтожили.
Всего было ликвидировано около шестисот квадратных метров зеленой массы.
Растение обнаружили на территории одного из пустырей на Сибирском тракте. После того, как экспертиза подтвердила, что растение действительно является наркотиком, в присутствии полицейских с помощью бульдозера плантацию уничтожили.
Всего было ликвидировано около шестисот квадратных метров зеленой массы.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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