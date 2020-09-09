Полицейские в Екатеринбурге ликвидировали поле конопли

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В Екатеринбурге полицейские во время проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2020» обнаружили и ликвидировали поле дикорастущей конопли, об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.Растение обнаружили на территории одного из пустырей на Сибирском тракте. После того, как экспертиза подтвердила, что растение действительно является наркотиком, в присутствии полицейских с помощью бульдозера плантацию уничтожили.Всего было ликвидировано около шестисот квадратных метров зеленой массы.