Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в нападении на девушку
Криминал
Фото: читатель E1.RU
Сотрудники полиции продолжают разыскивать подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, что вечером 8 сентября в Екатеринбурге на Широкой речке неизвестный с ножом напал на девушку в подъезде многоквартирного дома. По словам знакомого, пострадавшая сейчас находится в коме.
– В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого в совершении данного преступления. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо значимой информацией о возможном местонахождении злоумышленника, обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343)294-14-94 или 02, – сообщили в УМВД.
Напомним, что вечером 8 сентября в Екатеринбурге на Широкой речке неизвестный с ножом напал на девушку в подъезде многоквартирного дома. По словам знакомого, пострадавшая сейчас находится в коме.
– В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого в совершении данного преступления. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо значимой информацией о возможном местонахождении злоумышленника, обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343)294-14-94 или 02, – сообщили в УМВД.
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