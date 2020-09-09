Девушка, на которую напали с ножом в Екатеринбурге, находится в коме

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

17-летняя девушка, на которую 8 сентября напал мужчина с ножом, находится в коме. Об этом пишет портал E1.RU со ссылкой на знакомого пострадавшей.«Она в коме. Ей сделали несколько операций, пострадали внутренние органы. Ей удалили почку, несколько сантиметров кишечника. Врачи говорят, что шансы выжить у нее 50 на 50», — заявил знакомый девушки.Напомним, что инцидент произошел во вторник, 8 сентября. Мужчина дважды ударил ножом 17-летнюю девушку, которая ждала лифт в подъезде дома на Широкой Речке. После нападения он выбросил нож во дворе и скрылся