Девушка, на которую напали с ножом в Екатеринбурге, находится в коме
Криминал
17-летняя девушка, на которую 8 сентября напал мужчина с ножом, находится в коме. Об этом пишет портал E1.RU со ссылкой на знакомого пострадавшей.
«Она в коме. Ей сделали несколько операций, пострадали внутренние органы. Ей удалили почку, несколько сантиметров кишечника. Врачи говорят, что шансы выжить у нее 50 на 50», — заявил знакомый девушки.
Напомним, что инцидент произошел во вторник, 8 сентября. Мужчина дважды ударил ножом 17-летнюю девушку, которая ждала лифт в подъезде дома на Широкой Речке. После нападения он выбросил нож во дворе и скрылся
.
«Она в коме. Ей сделали несколько операций, пострадали внутренние органы. Ей удалили почку, несколько сантиметров кишечника. Врачи говорят, что шансы выжить у нее 50 на 50», — заявил знакомый девушки.
Напомним, что инцидент произошел во вторник, 8 сентября. Мужчина дважды ударил ножом 17-летнюю девушку, которая ждала лифт в подъезде дома на Широкой Речке. После нападения он выбросил нож во дворе и скрылся
.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на 17-летнюю девушку напали с ножом
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