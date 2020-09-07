В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
Криминал
Фото: n1.ru
В Екатеринбурге возбудили очередное уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Западный-1». Как стало известно veved.ru, еще в сентябре 2019 года в полицию поступило заявление от местной жительницы, о том, что у нее путем обмана похитили денежные средства в размере 4 миллиона рублей, предназначавшиеся для покупки помещения в здании №5 по улице Очеретина.
На днях следователь УМВД России по Екатеринбургу по данному факту возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).Уголовное дело пока является бесфигурантным, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление лица, причастного к хищению денежных средств горожанки.
Напомним, что в декабре 2019 года сотрудники отдела полиции №8 возбудили уголовное дело по факту мошенничества, также связанного с хищением денежных средств пайщика ЖСК «Западный-1», намеревавшегося приобрести квартиру в жилом комплексе (читать здесь). Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Оно также пока остается бесфигурантным, несмотря на наличие доказательной базы в отношении одного из бизнесменов.
На днях следователь УМВД России по Екатеринбургу по данному факту возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).Уголовное дело пока является бесфигурантным, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление лица, причастного к хищению денежных средств горожанки.
Напомним, что в декабре 2019 года сотрудники отдела полиции №8 возбудили уголовное дело по факту мошенничества, также связанного с хищением денежных средств пайщика ЖСК «Западный-1», намеревавшегося приобрести квартиру в жилом комплексе (читать здесь). Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Оно также пока остается бесфигурантным, несмотря на наличие доказательной базы в отношении одного из бизнесменов.
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