Свердловские полицейские задержали трех наркоторговцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловские полицейские при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» вскрыли два интернет-магазина, в которых продавали наркотические вещества.Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, прекратили существование интернет-точки сбыта наркотиков под названиями «Blackmarket» и «Пятёрочка».Три екатеринбуржца продавали в интернет-магазине запрещенные вещества ровно год. В январе 2019 года они купили лабораторное оборудование, химические реактивы и жидкости для производства наркотиков. Подпольный цех был размещен в гаражах на территории бывшего стекольного завода в поселке Воздвиженка Челябинской области.— Используя познания в области химии, обвиняемые произвели вещество, содержащее в своем составе прекурсор наркотических и психотропных веществ, а на его основе – мефедрон. По предварительным данным, злоумышленники успели легализовать больше 9,5 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков, — рассказал полковник Горелых.Во время задержания у торговцев изъяли 2,2 килограмма наркотиков. Еще килограмм полицейские нашли в тайнике на обочине дороги. Все остальное хранилось в гараже. На вырученные с продажи запрещённых веществ деньги злоумышленники купили автомобиль «Infiniti», дом и земельный участок в Крыму. На их машины уже наложен арест.Теперь трем наркоторговцам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Собранные по данному делу материалы направлены в суд.