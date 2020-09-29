На трассе М5 «Урал», где рухнул мост, изменят схему движения пешеходов
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На трассе М5 «Урал», где накануне обрушился пешеходный мост, движение пешеходов организуют по новой схеме. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
Напомним, что вечером 29 сентября с 18:55 на трассе М5 перекрыли движение в оба направления из-за ДТП. По предварительным данным, Камаз с поднятым кузовом снес пролетное строение надземного пешеходного перехода. Дорожные службы ликвидировали последствия ДТП на протяжении трех часов. Проезд в сторону Екатеринбурга был открыт только в 21:45. Движение в обе стороны полностью восстановлено в 23:55.
– Накануне мы произвели предварительную оценку конструкции на предмет повреждений, проход для пешеходов закрыт, выставлены ограждения, – рассказали в пресс-службе Уралуправтодора. – В результате аварии было повреждено не только пролётное строение перехода, но и барьерное ограждение, бортовой камень, покрытие проезжей части. В ближайшие дни участок дороги будет приведен в нормативное состояние. Также рассматриваем вопрос организации пешеходного движения.
Сейчас Уралуправтодор готовит материалы на выделение финансирования для восстановительных работ.
Напомним, что вечером 29 сентября с 18:55 на трассе М5 перекрыли движение в оба направления из-за ДТП. По предварительным данным, Камаз с поднятым кузовом снес пролетное строение надземного пешеходного перехода. Дорожные службы ликвидировали последствия ДТП на протяжении трех часов. Проезд в сторону Екатеринбурга был открыт только в 21:45. Движение в обе стороны полностью восстановлено в 23:55.
– Накануне мы произвели предварительную оценку конструкции на предмет повреждений, проход для пешеходов закрыт, выставлены ограждения, – рассказали в пресс-службе Уралуправтодора. – В результате аварии было повреждено не только пролётное строение перехода, но и барьерное ограждение, бортовой камень, покрытие проезжей части. В ближайшие дни участок дороги будет приведен в нормативное состояние. Также рассматриваем вопрос организации пешеходного движения.
Сейчас Уралуправтодор готовит материалы на выделение финансирования для восстановительных работ.
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