Эксперт объяснила, почему уральцы предпочитают темные цвета в одежде

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В редакцию «Вечерних ведомостей» обратилась читательница с необычной просьбой — рассказать, почему жители Екатеринбурга одеваются преимущественно в серое и черное.«Я живу на девятом этаже и каждый день сверху смотрю на оживленную улицу. В часы-пик тротуары похожи на одну сплошную серую ленту. Редко можно увидеть яркое пятно, чаще это зонтик, шарфик или маленькая сумочка, например. А в целом картина удручающая. Серые люди, серые обрубленные ветки, серые дома, серый асфальт, пыльные грязные машины. Но сейчас весна! Где радость от тепла? Неужели все мы такие мрачные?», — написала читательница.Решили выяснить, почему так происходит. В нескольких магазинах одежды в центре Екатеринбурга сотрудники согласились с мнением девушки. Так, администратор одного из них сказала нам, что магазин не первый год закупает в основном одежду «практичного» цвета, особенно весной и осенью. Такая одежда пользуется спросом. Яркие же образцы из новых коллекций выставляют на витрины для привлечения внимания и для «создания подходящего потребительского настроения». «Я заметила, что девушки как раз такую, яркую, одежду с удовольствием несут в примерочные, фотографируются там, обсуждают с подружками, а покупают все равно что-то поспокойнее или что-то из классики, что подойдет под любой образ», — говорит сотрудница магазина. По ее словам, она сама, как потребитель, несколько раз покупала яркие вещи, которые так и висят у нее в шкафу с бирками.Профессор Людмила Кокорева, завкафедрой дизайна одежды УрГАХУ, объяснила, почему уральцы предпочитают в одежде темные тона.«Есть несколько причин, на мой взгляд. Первая — это, конечно, климат и грязь на улицах весной. Люди выбирают серую и черную одежду просто из соображений практичности. Выбирают то, что пачкается меньше. Вот у нас в городе не так давно такая грязюка была — ну как пойдешь в белых ботинках? В Екатеринбурге на улицах далеко не идеальная чистота», — говорит профессор.Еще одна причина, по которой на улицах города встречаются все «50 оттенков серого», — в уральском характере.«На выборе одежды отражается не только климат, но и характер людей, которые живут на территории. У нас на Урале традиционно много производств, рабочие люди идут на свои предприятия, вечером возвращаются домой после тяжелого дня. Это заводская рутина. В крупных городах к ней присоединяется "офисная рутина". Потребители опять же выбирают что-то из соображений практичности», — говорит Людмила Кокорева.Еще одна причина также связана с характером. По словам профессора, вероятно, многие уральцы предпочитают не выделяться из толпы, не подавать себя на общее обозрение. «Я бы не сказала, что уральцы суровые и угрюмые и поэтому выбирают такую одежду. Просто, наверное, есть такая особенность, когда люди предпочитают как-то по-другому заявлять о себе, не с помощью одежды».Яркие тона в Екатеринбурге на улицах встречаются нечасто, но, по мнению профессора, это не так уж и плохо. «Одеваться ярко надо уметь. Иногда неудачные яркие образы не вызывают ничего, кроме раздражения. Например, у меня лично такая особенность — вижу, например, женщину в ярко-красной одежде, а ее лицо при этом приобретает зеленоватый оттенок. Или если она в зеленом, то лицо становится фиолетовым. Знаете, как будто ожог сетчатки получаешь. Но вообще я смотрю на одежду людей с профессиональной точки зрения, возможно, другим это видится иначе», — говорит Людмила Кокорева.В целом, профессор не готова утверждать, что мрачные тона предпочитают большинство жителей региона. Таких исследований пока не проводилось. «Хотя это интересная тема для изучения. Мне кажется, что сейчас жители Екатеринбурга одеваются примерно так же, как и большинство жителей крупных городов, в том числе в других странах. Например, в Великобритании вы не отличите типичного жителя Лондона от типичного жителя Екатеринбурга. И в некоторых крупных городах есть торговые центры, где под одежду черного цвета выделены целые этажи. Люди просто выбирают подходящий фасон и качество ткани, а на цвете не заморачиваются», — говорит профессор.Она подчеркивает, что главное в образе человека — сам человек и его индивидуальность, которая не обязательно выражается с помощью одежды. «Можно не запомнить, во что человек был одет, но запомнить его улыбку, умение держаться, походку, как он себя позиционирует в обществе, как говорит. Человек запоминается своей индивидуальностью, даже если на нем серый пиджак и серые брюки. Кстати, серый цвет отлично смотрится в качественных шелках. Качественная ткань, подходящий фасон, хороший парфюм важнее для образа человека, чем просто цвет одежды», — говорит профессор.Между тем, по мнению Людмилы Кокоревой, жители Екатеринбурга, несмотря на погоду, в последнее время стали смелее выбирать светлые оттенки одежды и обуви. Можем предположить, что это тоже в силу уральского характера — из-за упрямства и непокорности. Напомним, в конце марта вице-мэр Екатеринбурга, курирующий уборку города, посоветовал горожанам из-за грязи на улицах не ходить в белой обуви.