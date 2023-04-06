Возрастное ограничение 18+
СМИ: «Уралбиофарм» просит чиновников повысить цены на жизненно необходимые лекарства
Свердловская область
Фото: Вечерние Ведомости
Фармпредприятие «Уралбиофарм» просит чиновников повысить цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП).
Производители утверждают, что выпуск некоторых препаратов обходится слишком дорого, поэтому от их производства приходится отказываться. Об этом на встрече с чиновниками заявила главный технолог «Уралбиофарма» Марина Чижова, пишет РБК.
«Реальная себестоимость большей части лекарств из этого списка превышает зарегистрированные цены, и нам приходится отказываться от их производства. Например, в 2022 году — в разгар пандемии — мы перестали выпускать парацетамол из-за того, что сырье подорожало вдвое, а упаковка — в полтора раза», — цитирует Чижову РБК.
По ее словам, в список ЖНВЛП входит половина препаратов, которые производит завод. Максимальную цену на такие препараты определяет государство.
Кроме того, у фармпредприятия возникают сложности с поставками субстанций из Европы. На бюрократическое оформление новых поставщиков (из Индии, Китая и Ирана) уходят дополнительные средства и время, поэтому производство также приходится останавливать, говорят в компании.
«Уралбиофарм» принадлежит предпринимателю Малику Гайсину. Напомним, он находится под домашним арестом до 13 мая. Его обвиняют по двум статьям УК — о злоупотреблении полномочиями и о растрате на посту руководителя оборонного предприятия.
Производители утверждают, что выпуск некоторых препаратов обходится слишком дорого, поэтому от их производства приходится отказываться. Об этом на встрече с чиновниками заявила главный технолог «Уралбиофарма» Марина Чижова, пишет РБК.
«Реальная себестоимость большей части лекарств из этого списка превышает зарегистрированные цены, и нам приходится отказываться от их производства. Например, в 2022 году — в разгар пандемии — мы перестали выпускать парацетамол из-за того, что сырье подорожало вдвое, а упаковка — в полтора раза», — цитирует Чижову РБК.
По ее словам, в список ЖНВЛП входит половина препаратов, которые производит завод. Максимальную цену на такие препараты определяет государство.
Кроме того, у фармпредприятия возникают сложности с поставками субстанций из Европы. На бюрократическое оформление новых поставщиков (из Индии, Китая и Ирана) уходят дополнительные средства и время, поэтому производство также приходится останавливать, говорят в компании.
«Уралбиофарм» принадлежит предпринимателю Малику Гайсину. Напомним, он находится под домашним арестом до 13 мая. Его обвиняют по двум статьям УК — о злоупотреблении полномочиями и о растрате на посту руководителя оборонного предприятия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Клещи покусали в Свердловской области 61 человека
03 апреля 2023
03 апреля 2023