В Верх-Исетском суде сообщили, что материалы по делу Ройзмана пока не поступили
Свердловская область
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга, где сегодня, как ожидается, состоится заседание по уголовному делу Евгения Ройзмана, «Вечерним Ведомостям» сообщили, что материалы пока не поступили в суд.
Также на заседание пока не аккредитовывают журналистов, но, как сказали нам в суде, «всех в любом случае запустят».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что суд состоится в 13:00. Адрес уголовной коллегии Верх-Исетского суда — ул. Кирова, 2.
Также на заседание пока не аккредитовывают журналистов, но, как сказали нам в суде, «всех в любом случае запустят».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что суд состоится в 13:00. Адрес уголовной коллегии Верх-Исетского суда — ул. Кирова, 2.
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