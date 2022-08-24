В Верх-Исетском суде сообщили, что материалы по делу Ройзмана пока не поступили

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга, где сегодня, как ожидается, состоится заседание по уголовному делу Евгения Ройзмана, «Вечерним Ведомостям» сообщили, что материалы пока не поступили в суд.Также на заседание пока не аккредитовывают журналистов, но, как сказали нам в суде, «всех в любом случае запустят».Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что суд состоится в 13:00. Адрес уголовной коллегии Верх-Исетского суда — ул. Кирова, 2.