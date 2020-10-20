На международной выставке «100+» УГМК показали концепцию современного городского пространства

Фото: Юлия Медведева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проходит международный форум «100+», ключевой темой которого является «осознанное строительство». В ходе конгресса различные компании рассказывают о своих проектах, главными приоритетами которых является комфорт и качество жизни.На выставке можно познакомиться с концепциями разных проектов, рассказывающих о организации жилого пространства в соответственными с современными запросами. С одной из таких можно было познакомиться на стенде УГМК.В концепции стенда, который можно найти на выставке «100+», УГМК отразили важные моменты, которые необходимо учитывать организации городской среды вокруг жилых домов.Основная задача девелоперской компании «УГМК Застройщик» — это комплексная работа, в ходе которой продумывается пространство современного человека, в котором будет все, что необходимо для комфортной жизни. Это и зоны для отдыха, и детские комплексы, и велосипедные дорожки, — все это гармонично организовывается в окружении озелененной территории.