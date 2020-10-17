В Екатеринбурге обсудили каким должен выглядеть современный храм

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 октября, на международном строительном форуме и выставке «100+ Forum Russia» прошла сессия партнера УГМК «Современное храмостроение в городской среде».В начале сессии выступил директор по капитальному строительству и инвестициям УГМК Сергей Ерыпалов: «Вопрос неоднозначный, сложный, имеющий много решений и подходов. Самое важное в этом вопросе найти ту золотую середину, которая позволяет с одной развитие храмового зодчества как один из социальных объектов в городской среде, а с другой стороны не нарушать те принципы которые заложены в отношениях общества и церкви».Основная идея «современного храмостроения» в том, чтобы адаптировать канонические формы под современную городскую среду с целью формирования знакового социо-культурного и религиозного пространства.Дмитрий Москвин, руководитель центра авторских экскурсий, в ходе сессии выделил одну из дискуссионным тем, на вопрос «что такое храм»: «Храм, как покаяние за события 20-го века, как некое раскаяние, или это поиск ответов для современного человека и устремленность в будущее, потому что это храм, в котором праправнуки каяться не обязаны».Алексей Зайцев, представивший духовную семинарию Екатеринбургской Епархии, рассказал о том, какой представляет современную церковь: «Современный храм это не только место молитвы, он сосредотачивает у себе миссионерский центр, который может решать духовно просветительские задачи. В современном храме должны быть преднознаечны места для комфортного пребывания людей с детьми, оборудованы площадки для детей и комнаты матери и ребёнка. Часто так бывает, что отсутствие удобств затрудняет поход в храм для этих групп людей».Также в ходе дискуссии участники сошлись во мнении того, что при строительстве новых микрорайонов зачастую не учитывается место под храм, хотя потребность в таком месте всегда возникает, и потом приходится решать вопрос, где его строить, поэтому начинают страдать скверы и парки. Дмитрий Москвин отметил, что нужно заранее зонировать места под храмы, ещё на этапе строительства района.