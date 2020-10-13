Гордума решила не отказываться от новогоднего приема почетных граждан, несмотря на пандемию

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Городская дума Екатеринбурга не стала отказываться от приема почетных граждан на Новый год, несмотря на продолжающуюся пандемию. Данное мероприятие пройдет 18 декабря.Как обнаружили Е1, конкурсную документацию на организацию собрания разместили на сайте госзакупок. На новогодний прием планируется позвать 80 человек и потратить на все 653 тысячи рублей из городского бюджета.В конкурсной документации указано и место проведения приема. Он пройдет на четвертом и пятом этажах здания в Банковском переулке, 3. Там находятся новые помещения депутатов гордумы. На вечере для почетных граждан будет фотосалон, зона аперитива и обещают фуршет.