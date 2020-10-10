Оперштаб ответил, кто чаще всего болеет коронавирусом
Свердловская область
Фото: Юлия Кольтенберг
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подготовил инфографику, из которой видно, люди каких возрастов чаще болеют COVID-19. По предоставленной информации видно, что больше всего в Свердловской области болеют коронавирусом люди от 30 до 49 лет. Их количество составляет 36,2 %.
На втором месте по заболеваемости коронавирусом пациенты от 50 до 64 лет — 24,6%.
Люди старше 65 лет занимают третье место. Они являются гражданами из категории риска. Их — 18,4%.
Меньше всего болеют уральцы в возрасте от 18 до 29 лет — 10,3%. И похожую статистику имеют пациенты до 18 — 10,4%.
В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией также добавили, что планируют публиковать такую инфографику один раз в неделю.
На втором месте по заболеваемости коронавирусом пациенты от 50 до 64 лет — 24,6%.
Люди старше 65 лет занимают третье место. Они являются гражданами из категории риска. Их — 18,4%.
Меньше всего болеют уральцы в возрасте от 18 до 29 лет — 10,3%. И похожую статистику имеют пациенты до 18 — 10,4%.
В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией также добавили, что планируют публиковать такую инфографику один раз в неделю.
В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
10 октября 2020
10 октября 2020
Мэр Каменска-Уральского заразился коронавирусом
09 октября 2020
09 октября 2020
В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
04 октября 2020
04 октября 2020
Депутат Госдумы от Свердловской области заболел коронавирусом
12 октября 2020
12 октября 2020