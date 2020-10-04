На Сибирском тракте водитель Honda Accord сбил мальчика, пытавшегося перебежать через дорогу
Свердловская область
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Сегодня, 11 октября, на 21-м километре Сибирского тракта в результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что по предварительной информации водитель Honda Accord совершил наезд на ребенка, когда он переходил дорогу в неположенном месте.
«Машиной управлял 27-летний мужчина со стажем вождения 8 лет», — пояснили в ГИБДД.
Сам водитель утверждает, что мальчик выбежал на дорогу неожиданно. Ребенка было невидно из-за стоящих слева перед светофором машин. Мужчина постарался применить экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
В результате аварии мальчика госпитализировали с ушибами.
Госавтоинспекция в связи с наступлением ученого года призвала родителей уделить повышенное внимание безопасности детей: «Необходимо постоянно объяснять детям правила дорожного движения при переходе через проезжую часть, контролировать их досуг во внеурочное время, а также при необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде».
«Машиной управлял 27-летний мужчина со стажем вождения 8 лет», — пояснили в ГИБДД.
Сам водитель утверждает, что мальчик выбежал на дорогу неожиданно. Ребенка было невидно из-за стоящих слева перед светофором машин. Мужчина постарался применить экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
В результате аварии мальчика госпитализировали с ушибами.
Госавтоинспекция в связи с наступлением ученого года призвала родителей уделить повышенное внимание безопасности детей: «Необходимо постоянно объяснять детям правила дорожного движения при переходе через проезжую часть, контролировать их досуг во внеурочное время, а также при необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде».
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