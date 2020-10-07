Под Сысертью закрыли въезд на свалку
Свердловская область
Фото: Е1
На 156-м километре Челябинского тракта, где трасса соединяется с дорожной сетью Сысерти, закрыли проезд на местную свалку. На грунтовой дороге, которая ведёт от трассы к свалке, установили бетонные блоки.
Это было сделано для того, чтобы избежать загрязнения трассы при выезде машин со свалки. Грузовые машины постоянно растаскивали колесами грязь и мусор со свалки, что в итоге могло влиять на безопасность автомобилистов на дороге.
Еще весной дорожники угрожали самостоятельно закрыть съезд, если коммунальщики и власти Сысерти не решат этот вопрос. Те в тот момент писали, что не отвечают за свалку и дорогу к ней.
Это было сделано для того, чтобы избежать загрязнения трассы при выезде машин со свалки. Грузовые машины постоянно растаскивали колесами грязь и мусор со свалки, что в итоге могло влиять на безопасность автомобилистов на дороге.
Еще весной дорожники угрожали самостоятельно закрыть съезд, если коммунальщики и власти Сысерти не решат этот вопрос. Те в тот момент писали, что не отвечают за свалку и дорогу к ней.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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