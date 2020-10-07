Под Сысертью закрыли въезд на свалку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На 156-м километре Челябинского тракта, где трасса соединяется с дорожной сетью Сысерти, закрыли проезд на местную свалку. На грунтовой дороге, которая ведёт от трассы к свалке, установили бетонные блоки.Это было сделано для того, чтобы избежать загрязнения трассы при выезде машин со свалки. Грузовые машины постоянно растаскивали колесами грязь и мусор со свалки, что в итоге могло влиять на безопасность автомобилистов на дороге.Еще весной дорожники угрожали самостоятельно закрыть съезд, если коммунальщики и власти Сысерти не решат этот вопрос. Те в тот момент писали, что не отвечают за свалку и дорогу к ней.