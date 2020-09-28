Анонсы событий на 29 сентября

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Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Пройдет совместная акция Свердловского творческого союза журналистов и министерства здравоохранения Свердловской области. С 10.00 до 17.00 на площадке Дома журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) будет работать передвижной фельдшерско-акушерский пункт, в котором представители СМИ смогут поставить бесплатно прививки от гриппа.Кроме того, в этот день, который отмечается как Всемирный день сердца, для журналистов будет организована консультация кардиолога. Все желающие смогут также определить уровень холестерина и глюкозы в крови, а курильщики — определить с помощью специального прибора, смокелайзера, содержание оксида углерода в выдыхаемом воздухе.Врачам завтра будут помогать волонтеры-медики свердловского медицинского колледжа.В 12.00 у передвижного ФАПа член профильной комиссии Минздрава России по медицинской профилактике Светлана Глуховская даст комментарий о борьбе с сезонными заболеваниями.Реж (ул. Советская, 4). Состоится презентация новой рекреационной зоны «Липовский геологический парк» в Режевском природно-минералогическом заказнике. О том, что уже сделано и о дальнейшем развитии новой рекреационной зоны на особо охраняемой территории областного значения расскажут директор природно-минералогического заказника «Режевской» Артем Сергушин и начальник отдела особо охраняемых территорий и объектов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Александра Пономарева. Создание новой рекреационной зоны для активного, комфортного и познавательного отдыха уральцев отвечает целям и задачам национального проекта «Экология» по развитию экологического туризма и сохранению уникальных природных комплексов. Финансирование работ ведет министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. (транспорт не предоставляется)ЦМТЕ (ул. Куйбышева 44Д, 3 этаж, малый конференц-зал). Состоится совещание расширенного Президиума Союза животноводов Свердловской области, в рамках которого участники обсудят вопросы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; новое в законодательстве по контролю лекарственных препаратов в ветеринарии; ветеринарно-технологические аспекты сохранения здоровья коров и повышения качества молока. На мероприятии выступят: председатель Союза животноводов Свердловской области Михаил Копытов, заместитель директора аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН Марина Ряпосова и другие спикеры. По окончании президиума, примерно в 13.30 состоится экскурсия в лабораторию по тестированию образцов молока на микробиологию (Екатеринбург, ул. Машинная,1).ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная работе Белоярской АЭС в период противодействия COVID-19, а также итогам работы предприятия в 2019 году и в первом полугодии 2020 года.Как ранее писали корреспонденты ТАСС, Белоярская АЭС (госкорпорация "Росатом") начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, руководитель Управления информации и общественных связей БАЭС Андрей Яшин и заместитель главного инженера по безопасности и надежности БАЭС Валерий Шаманский расскажут о мерах по противодействию COVID-19, которые принимались руководством Белоярской АЭС, об организации работы сотрудников предприятия на время пандемии коронавируса, также поделятся информацией о первом этапе вывоза отработавшего топлива с первых энергоблоков Белоярской АЭС, который завершился в прошлом году, озвучат данные об энергоблоке БН-600, ставшем единственным в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах, который отработал уже 40 лет и срок эксплуатации которого будет продлен до 60 лет, подведут итоги 5-летней эксплуатации энергоблока БН-800, проинформируют об обеспечении экологической безопасности Белоярской АЭС и о природоохранной деятельности предприятия.ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ответит на вопросы журналистов об общественно-политической ситуации в муниципалитетах региона, итогах выборной кампании, даст прогнозы по новому политическому сезону, а также расскажет о дальнейших шагах по успешному решению проблем дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.Поселок Горноуральский (школа № 24 поселка Горноуральский (Пригородный район, п.г.т. Горноуральский, д. 34). Состоится официальное открытие центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданного по нацпроекту «Образование». Мероприятие пройдет в рамках общероссийского марафона открытия таких образовательных центров. Планируется, что участие в нем примет заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Ирина Серкова.В ходе мероприятия будут презентованы возможности образовательного центра, после чего состоится просмотр трансляции федерального марафона центров «Точка роста». Также запланировано проведение онлайн-урока, организованного для открывающихся в 2020 году в России центров цифрового и гуманитарного профилей.Напомним, в этом году в Свердловской области создано 42 центра «Точка роста». Они размещены в школах малых городов и поселков городского типа. Одна из целей создания центров – совершенствование методов обучения по таким дисциплинам, как «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология». Все «Точки роста» оснащены современным оборудованием, в том числе интерактивными панелями, системой видеоконференцсвязи, в них оборудована зона коворкинга с оргтехникой, проектором и экраном для публичных выступлений, а также шахматная гостиная.