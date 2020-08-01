Анонсы событий на 12 августа

19:14 | 11.08.2020

10:00 Школа №81 (ул. Избирателей, 68). Состоится торжественное открытие после капитального ремонта школы № 81 (ул. Избирателей, 68).

В мероприятии примут участие Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместители, председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин и депутаты Екатеринбургской городской Думы, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и представители подрядной организации, проводившей ремонт.

В школе произведен комплексный капитальный ремонт здания с заменой кровли, заменой перекрытий, усилением проемов, ремонтом фасада с утеплением, заменой оконных и дверных блоков, отделочными и облицовочными работами, заменой систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения. Была выполнена перепланировка помещений для разделения потоков начальной и средней школы, организован медицинский блок, увеличено количества специализированных классов и площадь столовой, созданы актовый и спортивный залы. На территории школы проведено комплексное благоустройство, построены новые спортивные площадки с резиновым покрытием, обустроены пешеходные дорожки, газоны и система освещения. Школа полностью заново снащена необходимой мебелью и оборудованием.



12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная автоматизации потребления водных ресурсов на территории Екатеринбурга и подведению итогов работы МУП "Водоканал" в первом полугодии 2020 года.

Директор по IT МУП "Водоканал" Алексей Крицкий и директор по экономике и финансам МУП "Водоканал" Алексей Белоусов огласят итоги применения автоматизированных систем учета ресурсов и утечек за первое полугодие 2020 года и сообщат о возможности установки подобных систем в квартирах, расскажут о разработке системы онлайн-мониторинга приборов учета "Водный баланс", сообщат об изменениях объемов потребления водных ресурсов в связи с пандемией коронавируса, озвучат статистику собираемости платежей, а также поделятся информацией о достоинствах и возможностях личного кабинета для физических лиц, мобильном приложении и запуске "горячей линии".



13:00 ТАСС. Состоится подписание Соглашения между АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" и АО "Система Лизинг 24" группы компаний ВТБ.

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" Александр Породнов и региональный директор АО "Система Лизинг 24" группы компаний ВТБ Сергей Веселов в прямом эфире подпишут Соглашение о привлечении инвестиций и создании благоприятных условий для локализации производств и развития предпринимательской деятельности на территории Свердловской области, выскажут свои ожидания от сотрудничества, поделятся планами по реализации совместных проектов.

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