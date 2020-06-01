Анонсы событий на 10 июня

18:59 | 9.06.2020

11:00 Городской пруд в районе входа на стадион Динамо. Состоится пресс-туре, посвященный очистке городского пруда от мусора.

Ежегодно подрядная организация по заданию муниципалитета в течение всего сезона очищает поверхность пруда, его берега, а также реку Исеть на протяжении ее течения в черте города от мусора. Работы ведутся ежедневно.

Председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Екатерина Мурзина расскажет о целях этой работы, а специалисты поделятся информацией о том, сколько мусора уже поднято из реки в этом году.



11:30 Состоится онлайн брифинг заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова, посвященный празднованию Дня России в уральской столице. Дмитрий Евгеньевич расскажет о программе праздника, запланированном украшении города в этот день и ответит на вопросы журналистов.



14:00 На площадке нового интернет-проекта INNOPROM ONLINE состоится сессия «Смена приоритетов. Цифровая трансформаций производственных компаний в новой реальности».

Представители власти и бизнеса обсудят вызовы и возможности цифровой трансформации бизнес-модели в промышленности, смену фокуса в цифровой стратегии производственных компаний в посткризисный период, актуальные технологические решения в посткризисный период по лучшему опыту международных и российских компаний.

Участвуют: заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, заместитель генерального директора по работе с Национальными проектами SoftLine, Андрей Шолохов, директор центра цифровой трансформации «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев, вице-президент по IT «Русской медной компании» Сергей Шувалов, технический директор Dassault Systemes в России и СНГ Дмитрий Козаченко, первый заместитель руководителя «Аналитического центра при Правительстве РФ» Владислав Онищенко, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», лидер-соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ Алексей Боровков, заместитель генерального директора АО «Национальная инжиниринговая корпорация» Александр Калентьев, генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев, директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.



17:00 Екатеринбургская гимназия № 2 (пер. Пестеревский, 3). Состоится презентация оснащения образовательных учреждений средствами дезинфекции и медицинского контроля. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, из бюджета Свердловской области выделено порядка 300 миллионов рублей на оснащение школ, детских садов и загородных лагерей региона бактерицидными облучателями открытого типа; рециркуляторами; настенными локтевыми дозаторами с антисептическим средством для обработки рук; бесконтактными инфракрасными термометрами.

Оборудование образовательных учреждений позволит обеспечить работу детских садов и загородных оздоровительных лагерей работу в штатном режиме, а также провести Единый государственный экзамен в установленные сроки.

© «Вечерние ведомости»