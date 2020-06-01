Анонсы
18:59 | 9.06.2020
Анонсы событий на 10 июня
Ежегодно подрядная организация по заданию муниципалитета в течение всего сезона очищает поверхность пруда, его берега, а также реку Исеть на протяжении ее течения в черте города от мусора. Работы ведутся ежедневно.
Председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Екатерина Мурзина расскажет о целях этой работы, а специалисты поделятся информацией о том, сколько мусора уже поднято из реки в этом году.
11:30 Состоится онлайн брифинг заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова, посвященный празднованию Дня России в уральской столице. Дмитрий Евгеньевич расскажет о программе праздника, запланированном украшении города в этот день и ответит на вопросы журналистов.
14:00 На площадке нового интернет-проекта INNOPROM ONLINE состоится сессия «Смена приоритетов. Цифровая трансформаций производственных компаний в новой реальности».
Представители власти и бизнеса обсудят вызовы и возможности цифровой трансформации бизнес-модели в промышленности, смену фокуса в цифровой стратегии производственных компаний в посткризисный период, актуальные технологические решения в посткризисный период по лучшему опыту международных и российских компаний.
Участвуют: заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, заместитель генерального директора по работе с Национальными проектами SoftLine, Андрей Шолохов, директор центра цифровой трансформации «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев, вице-президент по IT «Русской медной компании» Сергей Шувалов, технический директор Dassault Systemes в России и СНГ Дмитрий Козаченко, первый заместитель руководителя «Аналитического центра при Правительстве РФ» Владислав Онищенко, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», лидер-соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ Алексей Боровков, заместитель генерального директора АО «Национальная инжиниринговая корпорация» Александр Калентьев, генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев, директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.
17:00 Екатеринбургская гимназия № 2 (пер. Пестеревский, 3). Состоится презентация оснащения образовательных учреждений средствами дезинфекции и медицинского контроля. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Напомним, из бюджета Свердловской области выделено порядка 300 миллионов рублей на оснащение школ, детских садов и загородных лагерей региона бактерицидными облучателями открытого типа; рециркуляторами; настенными локтевыми дозаторами с антисептическим средством для обработки рук; бесконтактными инфракрасными термометрами.
Оборудование образовательных учреждений позволит обеспечить работу детских садов и загородных оздоровительных лагерей работу в штатном режиме, а также провести Единый государственный экзамен в установленные сроки.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:24 | 9.06.2020
В Верхней Пышме свердловчанина приговорили к 4 месяцам лишения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде
19:02 | 9.06.2020
Полицейские нашли пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девушку
18:36 | 9.06.2020
Губернатор Свердловской области рассказал о работе организаций, занимающихся с детьми в период ослабления особого режима
18:26 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают девочку, пропавшую неделю назад
18:18 | 9.06.2020
Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры
18:10 | 9.06.2020
В Свердловской области расширят применение КТ-диангостики
17:48 | 9.06.2020
В Екатеринбурге пройдет вторая репетиция парада Победы
17:43 | 9.06.2020
Накануне Дня города в администрации Перми вручили премии в сфере культуры и искусства
17:12 | 9.06.2020
Дмитрий Махонин договорился с «Транснефтью» о достройке трассы Пермь – Екатеринбург
17:07 | 9.06.2020
Найдена пропавшая в Прикамье девочка
16:46 | 9.06.2020
Полиция Екатеринбурга проверила бывших заключенных на соблюдение соответствующих ограничений
16:21 | 9.06.2020
В Березовском разыскивают роллера, обвиняемого в смерти ребенка войны
16:03 | 9.06.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадала местная жительница
15:52 | 9.06.2020
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вышла на плато
15:24 | 9.06.2020
Губернатор Свердловской области поздравил с юбилеем Андрея Козицына
15:08 | 9.06.2020
В Ирбите мужчина обвиняется в убийстве сожительницы
14:40 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области составляет 0,82 балла
14:11 | 9.06.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд
13:52 | 9.06.2020
На Среднем Урале может находиться пропавший житель Тюменской области
13:33 | 9.06.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам организации занятости детей в летний период
13:29 | 9.06.2020
Свердловский предприниматель обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака
13:17 | 9.06.2020
В Перми на маршруты вышло 212 новых автобусов
12:56 | 9.06.2020
В РФ зафиксировано 8595 новых случаев заболевания коронавирусом
12:51 | 9.06.2020
В Екатеринбурге ещё 175 человек заболели COVID-19
12:47 | 9.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,12
12:44 | 9.06.2020
В Свердловской области от коронавируса вылечились ещё 222 человека
12:43 | 9.06.2020
Пермские ученые придумали, как защитить зубы от разрушения
12:40 | 9.06.2020
Пермским родителям напоминают об изменении пакета документов для получения сертификата на летний отдых
12:39 | 9.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего подростка
12:39 | 9.06.2020
В Прикамье выявлено 65 случаев коронавирусной инфекции
12:37 | 9.06.2020
На Среднем Урале скончались 46 пациентов COVID-19
12:36 | 9.06.2020
В Свердловской области ещё 242 человека заразились коронавирусом