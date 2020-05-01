Анонсы событий на 29 мая

17:20 | 28.05.2020

10:00 Интерфакс-Урал. В пресс-центр информационного агентства Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит пресс-конференцию, посвященную окончанию учебного года и началу оздоровительной кампании в Екатеринбурге.

“От дистанционного образования к дистанционным выпускным: как завершается учебный год в школах Екатеринбурга? Как учебные учреждения адаптировались к онлайну? Каковы планы муниципалитета по организации оздоровительной кампании?”

Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке https://interfaxru.zoom.us/meeting/register/tJMkduqsqT8oHNY7Mm3U6KF_OhO9OoGIMhn2 Журналисты смогут писать вопросы в чат вебинара.

Пресс-конференция будет транслироваться на YouTube-канал Интерфакса https://youtu.be/rWVlDG-K58o Эту ссылку можно транслировать всем слушателям

Участники пресс-конференции:

заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов,

начальник Управления образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



10:00 Администрация города Екатеринбурга и Уральская палата недвижимости в пятницу, 29 мая 2020 года, с 10:00 проведут открытый онлайн-семинар для граждан.

Спикерами ежегодного «Дня недвижимости» станут представители риэлтерских компаний, банковского сектора, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России и регионального управления Росреестра.

Участники дистанционной встречи затронут самый широкий круг вопросов. В частности, речь пойдёт о тонкостях аналитики, ипотечном кредитовании, регистрации прав, законодательных изменениях и существующем налогообложении.

Подробная программа семинара, а также ссылка на онлайн-трансляцию доступна на официальном сайте Уральской палаты недвижимости.

© «Вечерние ведомости»