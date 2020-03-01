Анонсы событий на 12 марта

18:29 | 11.03.2020

9:00 Синара Центр (Виз-бульвар, 15). Пройдет научно-практическая конференция с участием международных экспертов «Форум УралОнко 2020». В числе участников мероприятия директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина» Иван Стилиди, ведущие онкологи страны.

В 9.00 начнется пленарное заседание, в ходе которого пройдет вручение первой региональной профессиональной премии «Призвание онколог».

В 14.00 участников научно-практической конференции поприветствует министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.



9:00 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов,5). Стартует практическая часть конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший наладчик станков с числовым программным управлением».

В рамках конкурса участники изготовят деталь на станках по программе, которую сами написали.

Соревнования проходят в двух группах: работники предприятий – 9 человек, и обучающиеся – 4 студента. Конкурсанты представляют ведущие промышленные предприятия Уральского федерального округа (МЗиК, Сургутнефтегаз, Газпром), числе образовательных организаций, техникумы и Тюменский индустриальный университет.

В 11.00 в рамках конкурса на площадке также пройдут профориентационные занятия для учащихся 9-11 классов, включающие мастер-классы по виртуальной сварке и занимательное прототипирование.



9:15 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж). Состоится брифинг Главы Екатеринбурга Александра Высокинского и председателя Екатеринбургской городской Думы Игоря Володина, посвященный заявке Екатеринбурга на звание «Город трудовой доблести».

Отметим, что в 9 часов утра состоится внеочередное заседание Екатеринбургской городской Думы в ходе которого, депутатам городского представительного органа предстоит познакомиться с заявкой Екатеринбурга на это почетное звание и принять решение о направлении ее на региональный уровень для официального представления в Комитет Победы, как того требует федеральное законодательство. В этот же день заявка Екатеринбурга будет рассмотрена Законодательным Собранием Свердловской области.



9:30 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44Д). Состоится I конгресс инфекционистов Уральского Федерального округа. Ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска выступят с докладами о профилактике и лечении гриппа и ОРВИ, ВИЧ, СПИДа, гепатита C, а также обсудят актуальные вопросы эпидемиологии и вакцинопрофилактики. В числе спикеров конгресса – главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук Елена Малинникова. Она, в частности, выступит с докладами на тему «Коронавирусная инфекция – очередной вызов мировому здравоохранению» и «Общие вопросы организации и пути развития инфекционной службы в России».

Организаторами конгресса выступают министерство здравоохранения Свердловской области, Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) и научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова.



10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области по итогам 2019 года и задачах в 2020 году. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт.

Содоклады представят генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 601). Состоится пресс конференция директора муниципального Центра защиты прав потребителей Янины Голубевой.

Напомним, 15 марта отмечается всемирный День защиты прав потребителей. Накануне этой даты Янина Владимировна подведет итоги работы Центра в 2019 году, расскажет о тематике обращений горожан за защитой своих прав, наиболее распространённых и новых способах мошенничества на потребительском рынке, а также поделится интересными случаями из практики своей работы в последнее время.



11:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в работе внеочередного заседания Законодательного Собрания Свердловской области.

В повестке заседания два вопроса: о рассмотрении закона РФ о поправке в Конституцию РФ, а также о ходатайствах о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» уральским городам.

Предполагается, что с докладом по первому вопросу выступит сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Содокладчиком выступит первый вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий.

К участию в заседании приглашена член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Доклад по второму вопросу представит председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б, БЦ «Континент»). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.



11:30 УрФУ (пр. Ленина, 51а). Общероссийский народный фронт проведет седьмой из восьми пресс-конгрессов «Правда и справедливость» – эффективная региональная журналистика». Участники обсудят работы, которые прислали на конкурс Фонда ОНФ «Правда и справедливость», состояние профессиональной сферы и наполнение программы медиафорума Народного фронта. На конкурс прислано 280 работ из Свердловской области. Участие в мероприятии примут: вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, директор департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального Университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина Владимир Волкоморов, заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, исполнительный директор фонда ОНФ «Правда и справедливость» Гузель Хайретдинова, члены Свердловского творческого союза журналистов, участники VI Всероссийском конкурсе журналистских работ «Правда и справедливость» из Уральского федерального округа, студенты и преподаватели вузов Уральского Федерального округа.

В рамках мероприятия приглашенный гость – Гузель Камаева ведущая, журналист телеканала 360° Подмосковье, член общественной палаты Московской области проведет мастер–класс «Региональные СМИ в эпоху цифровизации».



12:30 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). Пройдут мероприятия выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства — «Корпорации МСП». Участие в них примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор корпорации Александр Браверман.

В частности, запланирована презентация инвестиционных проектов, реализуемых в Свердловской области с государственной поддержкой, а также несколько круглых столов по темам «зеркального реестра проверок», развития сельхозкооперации и другим.

Автобус для представителей СМИ отправляется в «Университетский» в 11.30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).



13:00 Свердловская государственная детская филармония (ул. 8 Марта, 36). Министерство АПК и потребительского рынка организует торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения, в рамках которого состоится чествование лучших работников предприятий сферы услуг, ветеранов сферы бытового обслуживания, вручение благодарственных писем.

Сфера бытового обслуживания населения Свердловской области объединяет около 13 тысяч предприятий. В 2019 году прирост сети составил 2,1% или 270 объектов. Объем бытовых услуг на одного уральца за 5 лет увеличился почти в 1,2 раза. Данный показатель по Свердловской области на протяжении 5 лет был выше средних значений по Российской Федерации. Наиболее востребованные среди свердловчан услуги: ремонт и строительство жилья (33,4%); техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (18,6%); ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий технической галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (12,3%); ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий (9,4%).

Важную роль в развитии бытового обслуживания населения играет малый бизнес, на долю которого по оперативным данным муниципальных образований приходится 93% или чуть более 12 тысяч хозяйствующих субъектов.



14:00 Нижние Серги (ул. Коммунистическая, д. 6). Состоится торжественное вручение ключей от новых квартир детям-сиротам.

Многоэтажный дом на 108 квартир построен в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с привлечением частных инвестиций. Ожидается, что новостройка позволит почти полностью ликвидировать очередь на жилье среди сергинцев этой категории. Кроме того, часть квартир в этом доме муниципалитет использует для переселения горожан из аварийного жилья.

Всего на строительство дома из регионального бюджета фонд жилищного строительства Свердловской области направил 176,7 миллиона рублей. В среднем площадь квартир для детей-сирот составляет 34,5 квадратных метра.

Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, директор фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, управляющий западным управленческим округом Виталий Вольф, глава города Нижние Серги Андрей Чекасин.



15:00 Полевской (ул. Ленина , 23, Детская художественная школа). Президент некоммерческой организация Фонд «Идея» Михаил Самохин представит экологический проект «Меняем «эго» на «эко», который реализуется при поддержке администрации Полевского городского округа. В рамках презентации профориентационной части экопроекта будет показана Красная книга Свердловской области, которую ребята художественной школы изготовили из футболок и подушек с изображением краснокнижных животных по заданию «Создаем в стиле «эко». О сути проведенной работы расскажет Екатерина Пестова, преподаватель Детской художественной школы.

На презентации выступят предприниматели, деятельность которых связана с переработкой природных или вторичных ресурсов: Ирина Кудрявцева, предприниматель, производство Иван-чая; Алексей Зыков, директор «ЭкосСтеп», переработка шин; Иван Рыбников, директор компании «ЭкоПрост», производство пакетов и сумок из биоразлагаемого материала.

В рамках презентации пройдут мастер-классы по созданию эко-панно, изготовления экосумок и предметов интерьера из устаревших вещей под общим слоганом «Используй повторно».

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