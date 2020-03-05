Анонсы
17:50 | 5.03.2020
Анонсы событий на 6 марта
Напомним, это не первая победа школьника в статусном творческом состязании: в 2018 году он также становился победителем Всероссийского конкурса сочинений.
Финалисты и победители Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» будут награждены дипломами Минпросвещения России на торжественной церемонии в Москве. Победители конкурса также будут приглашены 9 мая 2020 года на парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
10:30 Отдел полиции №11 (ул. Челюскинцев, 96). Свердловские добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравят с Международным женским днем сотрудниц силовых ведомств, которые 8 марта будут находиться на служебном посту. Во всероссийской добровольческой акции «Вам, любимые!» примут участие 30 регионов России.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная перекрестному году России и Киргизии.
Как ранее сообщали корреспонденты ТАСС, Россия и Киргизия проведут в 2020 году перекрестный Год двух стран. Как отметил президент РФ, культурно-гуманитарные связи и обмены имеют важное значение для укрепления российско-киргизских отношений, также глава российского государства подчеркнул, что Москва и Бишкек активно взаимодействуют в образовательной сфере.
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов и руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев обсудят план мероприятий перекрестного 2020 года, расскажут об истории дипломатических отношений Урала и Киргизии, перечислят сферы сотрудничества, поделятся информацией о приоритетных направлениях развития российско-киргизских отношений.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению лыжного марафона "Европа-Азия" в 2020 году.
Лыжный марафон "Европа-Азия" пройдет 7 марта на территории базы отдыха Хрустальная (15 км от г. Первоуральск).
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор марафона "Европа-Азия 2020" Дмитрий Чукреев и президент Федерации лыжных гонок Свердловской области Андрей Евтюхов расскажут об уникальности предстоящего марафона, сообщат подробности проведения гонки, обозначат требования к участникам и условия их допуска к соревнованию, поделятся информацией о призах для победителей марафона.
© «Вечерние ведомости»
05.03.2020
20:48 | 5.03.2020
Екатеринбургскую Зеленую рощу закроют 16 марта
19:59 | 5.03.2020
В Реже свердловчанину назначили условный срок за применение насилия в отношении полицейского
19:43 | 5.03.2020
Проект Свердловского онкодиспансера по информсопровождению пациентов признали одним из лучших в России
18:54 | 5.03.2020
Губернатор Свердловской области поздравил с 8 марта героинь Великой Отечественной войны
18:50 | 5.03.2020
В этом году для 14 тысяч школьников Прикамья заработает 21 современный центр образования
18:44 | 5.03.2020
В администрации Перми состоялся консультативный совет по транспортному обслуживанию горожан
18:38 | 5.03.2020
Стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести»
18:06 | 5.03.2020
Екатеринбургские феминистки выйдут на массовый пикет 8 марта
17:42 | 5.03.2020
Два новых дома для жителей аварийного фонда в Соликамске планируется построить к осени следующего года
17:34 | 5.03.2020
В Екатеринбурге осудят лжетеррориста, опоздавшего на свой рейс
17:30 | 5.03.2020
Коллективы пермских школ посостязаются в «Битве хоров»
17:16 | 5.03.2020
Директора скандально известной «Золушки» в Екатеринбурге преследуют и после ликвидации предприятия
16:50 | 5.03.2020
Жители Екатеринбурга смогут оставить надписи на Ельцин Центре
16:21 | 5.03.2020
В столице Урала разыскивают пропавшую в феврале женщину
16:06 | 5.03.2020
В Екатеринбурге ищут предпринимателя, разбившего машину и нос участника дорожного движения
16:04 | 5.03.2020
Депутат Госдумы наградил челябинских ветеранов юбилейными медалями
15:42 | 5.03.2020
В Екатеринбурге загорелся ангар в промзоне
15:22 | 5.03.2020
На одной из трасс под Екатеринбургом изменится схема движения
14:58 | 5.03.2020
Мэр Екатеринбурга отчитал «Гортранс» за повышенную аварийность муниципального транспорта
14:47 | 5.03.2020
Свердловский облсуд ужесточил приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке
14:34 | 5.03.2020
Свердловчане могут сдать смарт-часы в трейд-ин
14:34 | 5.03.2020
На Среднем Урале предприятия страдают из-за коронавируса
14:16 | 5.03.2020
Коммунальную компанию из Алапаевска обязали по суду выплатить зарплату бывшему гендиректору
13:54 | 5.03.2020
На Среднем Урале может находиться пропавший москвич
13:36 | 5.03.2020
«Областная газета» проиграла в Верховном суде РФ
13:08 | 5.03.2020
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга прозвучат сонеты Шекспира