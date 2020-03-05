Анонсы событий на 6 марта

17:50 | 5.03.2020

10:00 Гимназия № 9 (пр. Ленина, 33). Состоится встреча с учеником школы Борисом Можаевым, ставшим победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного к Году памяти и славы.

Напомним, это не первая победа школьника в статусном творческом состязании: в 2018 году он также становился победителем Всероссийского конкурса сочинений.

Финалисты и победители Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» будут награждены дипломами Минпросвещения России на торжественной церемонии в Москве. Победители конкурса также будут приглашены 9 мая 2020 года на парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



10:30 Отдел полиции №11 (ул. Челюскинцев, 96). Свердловские добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравят с Международным женским днем сотрудниц силовых ведомств, которые 8 марта будут находиться на служебном посту. Во всероссийской добровольческой акции «Вам, любимые!» примут участие 30 регионов России.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная перекрестному году России и Киргизии.

Как ранее сообщали корреспонденты ТАСС, Россия и Киргизия проведут в 2020 году перекрестный Год двух стран. Как отметил президент РФ, культурно-гуманитарные связи и обмены имеют важное значение для укрепления российско-киргизских отношений, также глава российского государства подчеркнул, что Москва и Бишкек активно взаимодействуют в образовательной сфере.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов и руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев обсудят план мероприятий перекрестного 2020 года, расскажут об истории дипломатических отношений Урала и Киргизии, перечислят сферы сотрудничества, поделятся информацией о приоритетных направлениях развития российско-киргизских отношений.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению лыжного марафона "Европа-Азия" в 2020 году.

Лыжный марафон "Европа-Азия" пройдет 7 марта на территории базы отдыха Хрустальная (15 км от г. Первоуральск).

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор марафона "Европа-Азия 2020" Дмитрий Чукреев и президент Федерации лыжных гонок Свердловской области Андрей Евтюхов расскажут об уникальности предстоящего марафона, сообщат подробности проведения гонки, обозначат требования к участникам и условия их допуска к соревнованию, поделятся информацией о призах для победителей марафона.

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