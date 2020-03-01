Анонсы событий на 5 марта

18:23 | 4.03.2020

10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Ключевым вопросом повестки станет модернизация и развитие первичного звена здравоохранения Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содоклад представят главный врач Красноуфимской районной больницы Дмитрий Новоселов.



10:00 13-й военный городок (ул. Симферопольская, 1). Состоится мероприятие по подготовке сводного женского взвода к Параду Победы в Екатеринбурге. 9 мая 2020 года парадный расчет военнослужащих женщин под командованием майора взвода Анны Стремоух впервые пройдет в составе роты почетного караула, которой доверено право открывать юбилейный военный парад в уральской столице.

Во время первой репетиции участницы парада проведут тренировку по физической подготовке в спортзале, на манеже и в плавательном бассейне, а также – по строевой подготовке в парадной форме одежды.

После репетиции для журналистов запланирован пресс-подход с командиром взвода Анной Стремоух и военным комендантом Екатеринбургского гарнизона Михаилом Виллем.

Сбор представителей СМИ с 9.30 до 9.45 на КПП.



11:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая лечению и профилактике острых отравлений в Свердловской области

Участники пресс-конференции:

Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений

Олег Забродин, главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн

Вопросы пресс-конференции:

-По оценке специалистов, какова ситуация с острыми отравлениями в Свердловской области в 2019 году?

-Какие угрозы беспокоят токсикологов в 2020 году?

-Отравления «снюсом»: как распознать зависимость у школьника? Какова клиника отравления и как лечить пострадавшего?

-Какова ситуация с алкогольной зависимостью, алкоголизмом в Свердловской области? Что беспокоит экспертов?

-Какие последствия наиболее характерны для острых отравлений? Рекомендации по профилактике острых отравлений.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирной неделе борьбы с глаукомой.

С 6 по 12 марта – Всемирная неделя борьбы с глаукомой.

Заведующая городским отделением диагностики и лечения глаукомы Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Ия Пасенова и ассистент кафедры офтальмологии УГМУ, заместитель главного врача клиники "Профессорская плюс" Александр Богачев дадут оценку ситуации по глаукоме среди взрослого и детского населения в Свердловской области, озвучат статистику по количеству свердловчан с глаукомой, расскажут о симптомах и причинах болезни, о лечении и профилактике глаукомы, также поделятся информацией о деятельности кафедры офтальмологии УГМУ, о подготовке кадров, а также о международном учебном взаимодействии и инновациях в разработках.

Глаукома - хроническое прогрессирующее заболевание, в основе которого лежит повышение внутриглазного давления и атрофия (отмирание) зрительного нерва.



16:00 ЖСК «Наш дом» и ЖСК «Здоровье» (ул. Татищева 177). Состоится торжественное вручение ключей пайщикам ЖСК «Наш дом» и ЖСК «Здоровье».

Ключи от новых квартир получат 333 семьи медиков и работников культуры и 162 многодетных семьи. Дом построен при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, областных властей, финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, активном участии Общероссийского народного фронта по программе, предполагающей бесплатное выделение участка под строительство бюджетникам и многодетным семьям. Такая схема позволила существенно снизить стоимость жилья, так как деньги пайщиков пошли только на строительство дома. Стоимость 1 квадратного метра в этих домах, благодаря поддержке государства, составляет 49 838 рублей. Это уже второй успешный опыт реализации строительства жилья для работников бюджетной сферы, когда земельный участок под застройку предоставляется государством бесплатно. Новостройки для бюджетников ничем не уступают по начинке и комфорту домам бизнес класса. В них выполнена чистовая отделка, установлены вместительные скоростные лифты, цифровые видеодомофоны, работающие через смартфон. Выполнено благоустройство и озеленение. Среди новоселов сотрудники детской филармонии, областного онкологического диспансера, Свердловской областной стоматологической поликлиники, психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, станции скорой помощи, городских детских больниц и других медучреждений.

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