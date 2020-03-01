Анонсы
18:08 | 3.03.2020
Анонсы событий на 4 марта
На мероприятии выступят руководители органов власти Свердловской области и Кыргызской Республики. Участие в конференции примут уполномоченные миграционной службы обоих государств.
В 10.30 начнется пленарное заседание: «Социализация детей мигрантов», в 11.10 – пленарное заседание: «Женщины – мигранты в меняющихся условиях и их взгляды на мир», в 12.45 – подведение итогов форума.
11:00 Алапаевск (аэродром, поселок Заря, ул. Ленина). Парашютисты-пожарные Уральской базы авиационной охраны лесов совершат учебные прыжки с парашютом.
В преддверии пожароопасного сезона 2020 года на Уральской базе авиационной охраны лесов проходит процедура подтверждения квалификации специалистов парашютно-десантной пожарной службы. В целях подтверждения профессиональной квалификации 40 парашютистов-пожарных Уральской авиабазы должны провести по 12 прыжков с парашютом с борта самолёта АН-2.
В феврале специалисты парашютно-десантной пожарной службы уже подтвердили свои теоретические знания и были допущены до практических занятий. Теоретическая часть включала в себя знание теории и практики тушения лесных пожаров; проведения аварийно-спасательных работ; охраны труда и техники безопасности; правил ведения радиосвязи и владение лесопожарным оборудованием. Знание теории специалисты подтвердили на экзамене, который по каждой из дисциплин приняла квалификационная комиссия.
12:00 Школа № 4 (ул. Пехотинцев, 15). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и глава Железнодорожного района уральской столицы Андрей Курочкин в преддверии 75 летия Победы вручают памятные юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и Труженикам тыла. Приглашено более 50 ветеранов.
13:30 Резиденция губернатора (ул. Горького, 21). Состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.
Подписи под документом поставят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.
15:00 Синара-центре (Верх-Исетский бульвар, 15/4, 2 этаж). Губернатор Евгений Куйвашев подведет итоги форума «Большой открытый диалог».
Форум «Большой открытый диалог» – публичная дискуссия между руководителями исполнительных органов власти региона и предпринимателями проходит 3-4 марта и направленна на решение актуальных вопросов развития регионального бизнеса. На площадке обсуждают новые форматы взаимодействия государства и делового сообщества, повышение инвестиционной привлекательности регионов и другие вопросы с участием федеральных и региональных спикеров. Подробная программа форума на сайте.
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