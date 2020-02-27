Анонсы событий на 28 февраля

22:15 | 27.02.2020

10:00 Кафе «Сабантуй» (ул. Артинская, 16). В рамках празднования 100-летия образования Республики Татарстан пройдёт День татарской кухни в Свердловской области, посвященный памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова.

Мероприятие пройдет в формате кулинарного фестиваля: будут организованы выставки, презентации блюд, мастер-классы, а также дегустация.



11:00 Арамиль (ул. Клубная, д. 13/1). Состоится торжественная церемония открытия автоматизированного завода по производству лакокрасочных материалов и металлических порошков закрытого акционерного общества Научно-производственный холдинг «ВМП».

Ожидается, что в церемонии примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко, президент ЗАО НПХ «ВМП» Михаил Вахрушев, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли Российской Федерации Александр Орлов.

Для участников церемонии проведут экскурсию по новому производству. По завершении мероприятия запланирован пресс-подход.

На новом заводе реализованы «умные» технологии. Автоматизация производства позволила повысить производительность труда, выстроен замкнутый и экологичный производственный цикл, уменьшен расход материалов, создано 93 новых рабочих места.

Строительство завода вошло в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Кроме того, предприятие стало участником регионального проекта «Промышленный экспорт» который является составной частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция заместителя руководителя Свердловского УФАС России Сергея Волкова.

Вопросы пресс-конференции:

-Свердловское УФАС России ощутило всплеск жалоб в строительной отрасли от застройщиков жилой недвижимости и в сфере строительства нежилых объектов. С чем связаны жалобы? На чью сторону чаще встает ФАС?

-Какие нарушения допускают госорганы при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере строительства?

-С чем УФАС связывает всплеск обращений и какова динамика на начало 2020 года? Какие меры принимаются?



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению спортивно-патриотического фестиваля "Шагнувшие в бессмертие".

Спортивно-патриотический фестиваль "Шагнувшие в бессмертие" состоится 1 марта. Он будет проведен на одной из центральных площадок города – ДИВС "Уралочка". Фестиваль посвящен 20-летию подвига воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты, 104-го парашютно-десантного полка, 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Организаторами фестиваля выступили Правительство Свердловской области и штаб Центрального военного округа совместно с общественными организациями.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Олег Гущин, исполнительный директор Свердловского областного отделения Российского Союза боевых искусств, президент Федерации тайского бокса РФ Дмитрий Путилин, председатель Правления Свердловской областной общественной организации "Союз ветеранов спецназа ГРУ" Юрий Яночкин, вице-президент Свердловского отделения Российского Союза боевых искусств, мастер спорта по армейскому рукопашному бою Алексей Агафонов огласят программу фестиваля "Шагнувшие в бессмертие", расскажут о подготовке к мероприятию, поделятся информацией об организациях, которые примут участие в фестивале, также спикеры поделятся ожиданиями по количеству гостей, выскажут мнения о роли подобных событий в патриотическом воспитании.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией.

Накануне Международного дня борьбы с наркоманией, наркобизнесом и наркомафией главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, главный нарколог Свердловской области, начальник ГБУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" Олег Забродин и заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Мильчаков сообщат данные о наркологической ситуации в регионе, расскажут о действии современных видов наркотиков, о способах лечения и мерах профилактики, а также предоставят информацию о наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих наркотические вещества.



12:00 Свердловское региональное отделение Союза художников России (ул. Куйбышева, 97). Состоится презентация первого выпуска журнала «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока». Издание представят председатель Свердловского регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов и действующий корреспондент журнала, искусствовед Галина Шарко.

Журнал «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока» является периодическим, профессиональным изданием по вопросам истории, теории, современного состояния изобразительного, декоративно-прикладного, народного, монументального искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна. Издается ежеквартально в электронном виде. Электронная версия журнала размещена на официальном сайте.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению международных соревнований по лыжным гонкам "URAL IRON 100 k" "Уральская железная сотня".

Соревнования пройдут 29 февраля 2020 года в Сысертском районе Свердловской области. По словам организаторов, состязание является продолжением легендарного лыжного марафона "Уральская сотня", который проводился в Екатеринбурге более 10 лет назад.

Бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов и президент ассоциации выпускников Московской школы управления "Сколково", сооснователь состязаний IronStar в России Владимир Волошин расскажут о подготовке к соревнованиям, обозначат цели и задачи мероприятия, огласят программу, также спикеры озвучат алгоритм регистрации участников.



15:00 ККТ "Космос" (ул. Джержинского, 2). Состоится празднование 70-летия городского клинико-диагностического центра, в котором примет участие Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Качеству лабораторных исследований КДЦ доверяют все муниципальные медицинские организации Екатеринбурга. Именно в этих лабораториях проводятся самые современные исследования для всех медицинских организаций города Екатеринбурга и Свердловской области, требующих более подробной расшифровки патологических изменений в организме человека. Исследования центра соответствуют Федеральной системе внешней оценки контроля качества, подтверждающие достоверность результатов. Поэтому по праву можно сказать что Клинико-диагностический центр Екатеринбурга - это индикатор инфекционной безопасности жителей нашего города и Свердловской области.



15:00 УрФУ (ул. Мира, 19). Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Татьяна Мерзлякова встретится со студенческим активом Уральского федерального университета.

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