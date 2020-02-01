Анонсы событий на 26 февраля

20:20 | 25.02.2020

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в 2019 году.

Директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов огласит основные итоги работы Департамента в прошедшем году, озвучит результаты проверок в сфере строительства и ЖКХ, оценит ход реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Свердловской области в 2019 году, расскажет о работе, связанной с контролем деятельности управляющих компаний в регионе, поделится данными по статистике обращений граждан в Департамент в 2019 году.



12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). И.о. губернатора Сергей Бидонько примет участие в пресс-конференции, посвященной 75-летию Победы и формированию заявок свердловских городов на присвоение звания «Город трудовой доблести».



14:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). И.о. губернатора Сергей Бидонько проведет заседание правительства Свердловской области.



14:00 Технопарк высоких технологий Свердловской области (пл. Конструкторов, 5). Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов проведет заседание межведомственной рабочей группы по реализации региональной программы цифрового развития экономики Свердловской области. Программа является составной частью национального проекта «Цифровая экономика России».

Участники рабочей группы ознакомятся с предложениями отечественных компаний, которые могут помочь в реализации национальной программы «Цифровая экономика» и проекта «Умный город» на Среднем Урале.

Также директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин расскажет об итогах деятельности департамента в 2019 году и о планах на 2020 год. Будут рассмотрены вопросы создания Единой цифровой медицинской платформы, интеллектуальной платформы видеонаблюдения и других цифровых сервисов и вопросы развития цифровой инфраструктуры.



14:30 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3). Пройдет годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Проведет собрание президент СОСПП, председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. К участию приглашены и.о. губернатора Свердловской области Сергей Бидонько и член правления РСПП, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

В 14.30, до начала годового общего собрания, состоится пресс-подход в холле Ельцин Центра у пресс-волла.

В 15.00 начнется работа заседания.



17:30 Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга (улица 8 Марта, д. 177, актовый зал). Состоится мероприятие «Открытый разговор: родители!» на тему: «Организация горячего питания в образовательных учреждениях».

В мероприятии примут участие руководители школ и детский садов Чкаловского района, представители Роспотребнадзора, городского Центра профилактики, МАУ «ДГБ № 8», Управления образования Чкаловского района, Администрации Чкаловского района, организаторов питания в школах, поставщиков продуктов в детские сады.

Проект предусматривает прямой диалог родительской общественности с руководителями муниципального уровня, представителями надзорных органов, организаций по вопросам развития системы образования Чкаловского района.

В ходе мероприятия запланированы презентационные выступления городского центра профилактики, ДГБ № 8, Роспотребнадзора, дегустация продукции и блюд детского меню.

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