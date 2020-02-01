Анонсы
17:56 | 13.02.2020
Анонсы событий на 14 февраля
В пресс-конференции принимают участие: Первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Анатольевич Ковальчик, Заместитель Главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Анатольевна Кузёмка и Руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга Илья Викторович Захаров.
Напомним, в середине декабря Президент России Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу законопроект о присвоении российским городам звания «Город трудовой славы». Инициатива приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы и проведению Года памяти и славы. Участники пресс конференции расскажут о заявке Екатеринбурга на это почетное звание и ответят на вопросы журналистов.
10:00 Нижний Тагил (комплекс трамплинов «Аист»). Стартует чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и мужчин – летающие лыжники разыграют первые комплекты медалей в индивидуальном первенстве на нормальном трамплине К90.
Программа соревнований (в программе возможны изменения по погодным условиям):
14 февраля – индивидуальные соревнования на трамплине К90 (женщины и мужчины)
15 февраля – командные смешанные соревнования на трамплине К90
16 февраля – командные соревнования на трамплине К90 (женщины)
17 февраля – индивидуальные соревнования на трамплине К120 (мужчины)
18 февраля – командные соревнования на трамплине К120 (мужчины)
14 февраля специально для представителей СМИ во время соревнований запланирован доступ на трамплин К90, пресс-подход президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского, который оценит качество подготовки объекта к международным стартам. Кроме того, для комментариев будут доступны представители тренерского штаба сборной России и спортсмены (по запросу).
12:00 Конгресс-Центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" (бул. Экспо, 2). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная уголовно-правовым проблемам антикризисного управления в России.
Для выполнения глобальных задач, поставленных государством, региональные власти зачастую обращаются к бизнесу за финансовой поддержкой. Однако подобное антикризисное управление нередко привлекает внимание правоохранительных органов, действия бизнесменов и чиновников начинают рассматривать с точки зрения уголовного права. Ярким примером стала ситуация на Кузбассе, где в середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве 51% акций у собственника шахты АО "Разрез Инской" Антона Цыганкова были задержаны восемь человек.
Адвокаты коллегии "Юлова и партнеры" Елена Юлова и Михаил Пендюрин, представляющие сторону защиты бизнесмена Александра Щукина, председатель совета партнеров адвокатского бюро LOYS Денис Пучков, представляющий интересы Андрея Лушникова по делу "Востокцемента", обсудят, может ли государство не вмешиваться в деятельность бизнеса, если банкротство предприятий лишает регион рабочих мест, инвестиций, налогов, пояснят, каким образом участие властей в деятельности предприятия регулируется действующим законодательством, поделятся экспертными мнениями о том, что именно можно считать вымогательством и злоупотреблением полномочиями в ситуации, когда поставленная цель достигнута вопреки формальным процедурам.
12:30 Школа № 23 (ул. Павла Шаманова, 54). Состоится День науки. Мероприятие начнется с торжественного открытия памятника Атому на площади у школы. Монумент должен стать символом того, что микрорайон намерен стать Наукоградом. С приветственным столом выступят начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, Вице-президент Российской Академии наук, Председатель Уральского отделения Российской Академии наук, доктор химических наук Валерий Чарушин и Генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.
Затем Валерий Чарушин и главный ученый секретарь Уральского отделения Российской Академии наук, члена-корреспондента РАН, доктора технических наук Алексей Макаров прочтут лекции для старшеклассников.
13:00 Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48; малый зал). Будет представлен спектакль «Мальчик в полосатой пижаме» по одноименному роману Джона Бойна. Спектакль создан театральной студией «Фейерверк» средней школы № 167 совместно с детским музыкальным театром «Дебют» Екатеринбургской детской школы искусств № 15. Показ посвящен всем, кто погиб в концлагерях, и приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечался 27 января – в день освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау.
Показ спектакля – это одно из мероприятий в рамках Года памяти и славы в Свердловской области.
© «Вечерние ведомости»
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