Анонсы событий на 13 февраля

18:18 | 12.02.2020

10:00 Дома правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основной вопрос повестки – реализация в Свердловской области положений Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. С докладом выступит заместитель губернатора Олег Чемезов. Содоклады представят заместитель губернатора Павел Креков и заместитель губернатора Сергей Швиндт.



13:45 Екатеринбург Экспо (бул. Экспо, 2). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению XVII Международно-практической конференции "Ковалевские чтения".

XVII Международная научно-практическая конференция "Ковалевские чтения" состоится 13-14 февраля 2020 года. Двухдневная программа конференции предоставит практикующим юристам и представителям научного сообщества новые форматы для обмена мнениями по актуальным вопросам. Официальная культурная программа предложит участникам различные мероприятия и экскурсии, а также возможность развивать деловые контакты. Тема конференции этого года обозначена как "Примирение в праве: компромисс или уступка?".

Председатель совета партнеров Адвокатского бюро LOYS, старший преподаватель кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Денис Пучков, ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик, президент Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель Совета Московской коллегии адвокатов "Юридическая фирма "ЮСТ" Юрий Пилипенко, президент Международного общества криминологии, член совета директоров Международной ассоциации уголовного права (США) Эмилио Виано обсудят значимость темы научно-практической конференции "Примирение в праве", поделятся экспертными мнениями об ее актуальности в контексте современной юриспруденции, оценят роль конференции в развитии юридического образования и роль правового сообщества в текущих законодательных изменениях.



15:00 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (ул. Пушкина, 6). Состоится первое заседание комиссии по налоговой и финансовой политике.

По результатам социологического опроса среди членов СОСПП, по итогам 2019 года рост налоговой нагрузки, введение новых налогов и сборов является одним из основных негативных факторов, влияющих на экономическое положение бизнеса.

Объединив усилия представителей налоговых практик предприятий – членов СОСПП, появляется возможность своевременного реагирования на изменения законодательства, затрагивающие сферу налоговой и финансовой политики предприятий, нивелируя тем самым риски бизнеса, содействуя предприятиям и организациям в изучении и использовании передового опыта учета и контроля.

Комиссия создана в целях установления конструктивного диалога между бизнесом, органами исполнительной и законодательной власти, налоговыми структурами по вопросам снижения фискальной нагрузки, повышения эффективности мер государственной поддержки, улучшения налогового администрирования.

На первом заседании члены комиссии обсудят налоговую политику региона, обозначат цели и задачи создания комиссии, определят приоритетные направления деятельности комиссии на 2020 год.

Так же на заседании планируется обсудить меры государственной поддержки инвестиционной деятельности. C докладом выступит представитель Министерства инвестиций и развития Свердловской области.



16:00 РАНХиГС (ул. 8 марта, 66, зал ученого совета). Состоится первое заседание пятого состава молодежного правительства Свердловской области, на котором будет выбран председатель. В качестве кандидатов зарегистрированы три человека, которые представят свои программы развития молодежного правительства на ближайшие два года.

Напомним, в конце января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, которым утвердил состав молодежного правительства Свердловской области. На должности молодежных министров назначены 22 человека в возрасте от 19 до 29 лет.

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