Анонсы событий на 12 февраля

18:35 | 11.02.2020

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году.

Прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова расскажет об основных результатах работы ведомства в 2019 году, озвучит статистику правонарушений и прокурорских проверок, поделится информацией об антикоррупционной деятельности, а также обозначит планы работы на 2020 год.



12:00 Уральский государственный педагогический университет (пр. Космонавтов, д.26 , ауд.316). Состоится торжественное открытие первого теологического клуба. Он создан с целью формирования у молодежи целостного мировоззрения на основе культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.

В рамках работы теологического клуба участники познакомятся с историей философии и религии, основами этического и религиозного знания, определят этическую проблематику в религии и философии. Кроме того, будут организованы лекции, семинары, дискуссии, посвященные философско-этическим вопросам и проблемам духовно-нравственного воспитания личности. Тема первого заседания – «Вера в русской литературе и философии».

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