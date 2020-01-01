Анонсы событий на 28 января

19:25 | 27.01.2020

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с коронавирусом.

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова и руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев расскажут о мерах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которую обнаружили в Китае, дадут оценку туристической обстановке в юго-восточном направлении в связи с последними событиями, огласят алгоритм действий для туристов, которые купили путевки в КНР или в страны, предполагающие транзит через аэропорты КНР.



12:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция «Внимание – снюс! Опасная мода на жевательные табачные смеси».

В пресс-конференции принимают участие: главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов, главный нарколог областной наркологической больницы Антон Поддубный, заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

Можно ли считать снюс наркотиком, насколько сильно его воздействие на организм, в какой степени на фоне приема снюса никотиновая зависимость нуждается в лечении, какие меры можно предпринять для того, чтобы жевательные табачные смеси становились менее доступными подросткам? Эти и другие вопросы будут затронуты в ходе пресс-конференции.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с питанием в школах и детских садах Свердловской области.

Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области - начальник отдела контроля закупок Антон Трофимов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев, заместитель начальника отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Лилия Будкевич оценят ситуацию с питанием в школах и детских садах Свердловской области, расскажут о проводимых проверках в этой сфере, поделятся информацией о выявленных нарушениях при проведении государственных закупок продуктов питания в образовательных учреждениях Свердловской области, пояснят, каким образом реализуется межведомственное взаимодействие для контроля за детским питанием в школах и детских садах Урала.



13:00 Цирк (ул. 8 Марта, 43). Состоится пресс-конференция участников шоу Гии Эрадзе "Королевский цирк". Артисты шоу продемонстрируют некоторые номеров «Королевского цирка».



14:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62). Состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. Участие в нем примут ветераны-блокадники и представители ветеранской общественности.

В 15.00 в Свердловской региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк – Екатеринбург» (ул. Шарташская, 21) состоится торжественный вечер-встреча жителей Блокадного Ленинграда «Никто не забыт».



14:00 Артёмовский район, с. Покровское (пл. Красных партизан, 2-а). Состоится открытие модульного федьдшерско-акушерского пункта. В мероприятии примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Также в этот день будет проводиться масштабная акция «Добро в село», организованная министерством здравоохранения, Свердловским медицинским колледжем и руководством Артёмовской центральной районной больницы. В рамках акции запланированы обследование сельчан в мобильных лечебно-диагностических комплексах, интерактивная лекция, занятия и мастер-классы в детских учреждениях и т.д. В сельском клубе будут работать кардиопосты и проводиться диспансеризация.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, 531). Состоится первое заседание Экологического совета при Главе Екатеринбурга. Совет уникален – это один из немногих в России случаев, когда группа профессионалов, каждый их которых является экспертом в своем направлении, будет готовить комплексные решения для первого лица большого мегаполиса. Предлагать и чиновникам, и горожанам, как правильно решать экологические проблемы. Александр Высокинский, в свою очередь, в ходе выступления перед собравшимися расскажет о проблемах экологического развития города и тех задачах, с которыми он обратится к совету.

Напомним, Экологический совет при Главе Екатеринбурга был создан в начале 2020 года. Он будет действовать как постоянный совещательный орган, рассматривающий вопросы и готовящий градоначальнику предложения по реализации единой экологической политики, вхождению в федеральные проекты, по созданию экологически комфортной городской среды. Совет возглавила председатель региональной общественной организации «Уральская экологическая инициатива», заместитель председателя городской Общественной палаты Ольга Старцева.

Всего в состав Совета вошли 18 человек, среди которых 2 академика, 6 докторов наук, кандидаты наук. В совет вошли ведущие эксперты федерального, регионального и местного уровня: врачи, представителя «зеленых» организаций, специалисты по состоянию воздуха, воды, почвы, леса, руководители профильных государственных структур, преподаватели и студенты-экологи.

Решения Экологического совета станут основой «зеленой повестки» работы администрации, приоритетными задачами которой станут обеспечение экологической безопасности и зелёное развитие Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации.

В ходе работы Совета запланирован пресс подход с участием Главы Екатеринбурга Александра Высокинского и членов Совета (планируется на 15.30)



15:39 УрФУ (пр. Ленина, 51, ауд. 248). Состоится брифинг и пресс-конференция по итогам публичных слушаний претендентов на посты директоров департаментов Уральского гуманитарного института УрФУ.

В программе:

брифинг председателя конкурсной комиссии Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвиры Сыманюк с оглашением имен директоров департаментов;

пресс-конференция нового директора департамента «Факультет журналистики» УГИ УрФУ «Журфак 2.0? Что изменится с новым деканом». Участие принимает и.о. директора Борис Лозовский

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