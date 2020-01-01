Анонсы событий на 26 и 27 января

17:59 | 24.01.2020

26 января



12:00 Богданович (ул. Спортивная, 16-а, стадион спортивной школы по хоккею с мячом). Состоится первенство Свердловской области по конькобежному спорту на призы Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Евгения Куликова. Откроют соревнования министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, Олимпийский чемпион Евгений Куликов и именитые конькобежцы Свердловской области.



12:00 Широкореченский мемориальный комплекс (Московский тракт, 7 км). Состоится возложение цветов к Вечному огню и к бронзовому барельефу в честь героической обороны и освобождения Ленинграда. Участие в мероприятии примут ветераны-блокадники, представители ветеранской общественности.



19:00 Камерный театр Объединенного музея писателей Урала (Пролетарская ул., 18). Состоится вечер памяти основателя ВИА «Песняры» Владимира Мулявина «Воспоминания о легенде». В концерте принимают участие солист белорусского государственного ансамбля «Песняры» Ян Женчак (Беларусь) и авторы книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…» Марина Мулявина и Ольга Брилон (Беларусь). Также участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В программе вечера – истории о любви и жизни Владимира Мулявина, документы, факты, свидетельства и любимые песни из репертуара ансамбля «Песняры». В театре будет представлена экспозиция, в которую вошли концертные костюмы и музыкальные инструменты Владимира Мулявина.



27 января



10:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Года памяти и славы в Свердловской области.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков озвучат основные планы по проведению Года памяти и славы в Свердловской области, перечислят масштабные социальные, культурные и образовательные мероприятия, которые пройдут в Свердловской области в 2020 году под эгидой Года памяти и славы, огласят статистику по количеству участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны, проживающих в Свердловской области.

День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — отмечается 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России".



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов IV Уральской проектной смены в "Сириусе".

Уральская проектная смена в Сочи организованна Уральским федеральным университетом при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и образовательного фонда "Талант и успех". Четвертая проектная смена проходила в Сочи с 4 по 24 января.

Заместитель первого проректора УрФУ, руководитель Уральской проектной смены Надежда Терлыга, наставник команды VR-шлем Всеволод Фомин, наставник команды ARCity Владислав Марков расскажут о представителях смены от Свердловской области, о проектах, разработанных детьми, а также о реализации этих проектов на практике.



14:00 Бисерть (ул.Тимирязева, дом 2). Состоится торжественное вручение ключей от квартир 36 детям-сиротам.

Новое жилье для детей-сирот построено в Бисерти впервые за несколько лет. Квартиры в кирпичном трехэтажном доме с чистовой отделкой, оснащены сантехникой и кухонными плитами, полностью готовы к заселению. В среднем их площадь составляет 33,8 квадратных метра. На приобретение этих квартир региональный фонд жилищного строительства направил 52,1 миллиона рублей из областного бюджета.

Ожидается, что в мероприятии примут участие директор Фонда жилищного строительства Свердловской области Оксана Вохминцева, заместитель министра социальной политики Свердловской области Ольга Ударцева, управляющий западным управленческим округом Виталий Вольф, глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, представители городской администрации и управления социальной политики.



15:00 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 марта, 15). Состоится официальное закрытие Года П.П. Бажова в Свердловской области. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В фойе первого и второго этажей Уральского театра эстрады будут работать тематические площадки: выставки, посвященные творческому наследию Павла Бажова, фотовыставка, фотозоны, Екатеринбургским театром кукол буде показан театрализованный перфоманс «Серебряное копытце», а на интерактивной площадке «Почты России» «Послание сказочнику» гости мероприятия смогут отправить своим близким открытки с иллюстрациями к сказам уральского литератора. В начале церемонии закрытия будет показан тематический прологовый фильм о знаковых событиях Свердловской области в рамках проведения года П.П. Бажова в Свердловской области. Затем на сцене Уральского театра эстрады представят программу «Сказы дедушки Коковани» с участием Уральского государственного академического русского народного хора (художественный руководитель – Николай Зайцев, режиссер-постановщик программы – Наталья Табачкова (г. Москва). Для участия в мероприятии необходима аккредитация до 12.00 27 января по телефону 8-904-54-74-008, Юлия Воронина.

Также 27 января в 11.00 для воспитанников Екатеринбургского детского дома-интерната (ул. Ляпустина, 4) состоится показ спектакля «Серебряное копытце» и чтение сказов Бажова. В 13.00 на Ивановском кладбище в Екатеринбурге состоится возложение цветов к могиле литератора Павла Петровича Бажова. Дополнительная информация: 8-912-048-04-96, Сергей Владимирович Полыганов.

Также 27 января в 18.00 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала состоится церемония вручения Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова по итогам 2019 года. Короткий список премии был определен 12 января. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Екатеринбургского отделения Союза писателей России. Дополнительная информация: 8-982-690-22-35, Вадим Юрьевич Дулепов.

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