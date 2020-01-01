Анонсы событий на 24 января

18:25 | 23.01.2020

10:00 Загородный центр «Таватуй» (Свердловская область, 54-й км по Серовскому тракту от Екатеринбурга, поворот на о/л «Приозерный»). Состоится закрытие зимней смены фонда талантливых детей и молодежи «Золотое сечение».

Напомним, с 5 января более 200 одаренных свердловских школьников в возрасте от 10 до 17 лет занимались под руководством преподавателей высшей школы, признанных экспертов и специалистов в различных сферах, молодых ученых по четырем направлениям: «Наука», «Спорт», «Искусство» и «Промыслы». В день закрытия смены состоится презентация результатов воспитанников фонда.

Так, участники смены, прошедшие обучение по программе «Промышленный дизайн», представят разработанные презентации мест отдыха в городской среде к Универсиаде-2023. Школьники, занимавшиеся в рамках программы «Комплексное развитие территорий на примере города Краснотурьинска» разработали проекты продвижения своего городского округа. В рамках направления «Промыслы» школьники прошли обучение по программе «Ручное гладкое ткачество: традиционные техники в условиях современности». По направлению «Спорт» – игре в шахматы. По направлению «Наука» прошли занятия по олимпиадным математике и информатике, где школьники готовятся к региональным этапам Всероссийских олимпиад и участвовали в математических боях. В направлении «Научная журналистика» будет представлен лонгрид «Технологии научной журналистики и этические нормы в работе научного журналиста».

В 2020 году в загородном центре «Таватуй» фонд «Золотое сечение» проведет шесть образовательных смен.



10:00 ул. Лобкова, 30. Инспекторы МЧС совместно с представителями Всероссийского общества добровольной пожарной охраны и АО «Екатеринбурггаз» проведут профилактический рейд по проверке вентиляционных каналов в жилых домах на Эльмаше.

Во время рейда будут проверены состояние газового оборудования, вентиляционных каналов. Также специалисты проведут обучение населения основным правилам пожарной безопасности, расскажут, как избежать пожара, выдадут памятки.



10:00 Дворец игровых видов спорта (ул. Олимпийская набережная, 3). С 24 по 27 января Екатеринбург примет первенство России по самбо среди юношей и девушек от 17 до 18 лет.

Участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, а количество участников составит более 700 человек. Всего, сборную команды Свердловской области представят 56 спортсменов (14 девушек и 42 юноши). Среди екатеринбуржцев у юношей выступят победитель первенства России 2019 года Роман Желтов, а также бронзовый призер первенства Европы по самбо 2019 Иван Луканин. Среди именитых девушек сразятся серебряный призер первенства Европы по самбо прошлого года Виктория Воронова и победитель первенства мира по самбо 2019 года среди школьников Ольга Михеева.

Старт предварительных поединков будет дан в 10:00, а финального блока – в 17:00, кроме последнего дня турнира. В заключительный день соревнований финальные схватки начнутся в 13:00.



12:00 «ПК «Контур» (г. Заречный, ул. Попова, 57, заезд с ул. Восточная). Состоится стартовое совещание по вопросу реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Предприятие, которое специализируется на производстве полипропиленовых труб для сферы ЖКХ и поставляет продукцию, в том числе, на экспорт, стало первым, где внедрение принципов бережливого производства будут осуществлять представители созданного в Свердловской области Регионального центра компетенций.

В рамках установочного совещания запланирован обход производственной площадки с участием заместителя министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, заместителя генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александра Казакова, генерального директора предприятия Валерия Околелова.

Напомним, 22 января в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон подвели итоги реализации национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости на Среднем Урале. В частности, на предприятиях, реализовавших пилотные проекты, ощутимо снизилось время производства продукции и возросла производительность.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная введению новых правил экзамена на водительские права и регистрации автомобилей.

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Иван Мальгин, президент "Уральской ассоциации автомобильных школ" Георгий Коваленко, президент Федерации автовладельцев России Максим Едрышов поделятся информацией о ключевых автоизменениях, разъяснят новый порядок регистрации автомобилей и новые правила сдачи экзамена на водительские права, расскажут о целях нововведений, а также оценят, как новшества повлияют на работу сотрудников ГИБДД, автошкол, автосалонов и на жизнь уральских автомобилистов.



13:00 УрГЭУ (ул. 8 марта, д. 62). В Свердловской области пройдут мероприятия, посвященные Дню российского студенчества.

В 13.00 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 марта, д. 62) состоится церемония награждения лучших студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования по итогам 2019 года в различных номинациях.

В 18.00 на катке спортивного комплекса «Юность» (ул. Куйбышева, д. 32а к. 3) стартует «Спортивная студенческая ночь – 2020». В рамках мероприятия пройдут массовые катания на коньках, студенты смогут получить символический «зачет» по физической культуре в интерактивной развлекательной форме.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок в первые классы в школах Свердловской области.

О количестве будущих первоклассников в регионе, процедуре подаче заявлений на зачисление первоклассников в свердловские школы расскажут заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов, начальник отдела общего образования департамента общего и дополнительного образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, руководитель направления департамента прикладных проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров и директор Центра муниципальных услуг Сергей Баранов.

Напомним, прием заявлений в первые классы школ Свердловской области на 2020/2021 учебный год начинается 1 февраля. Подать их можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или путем личного обращения в образовательное учреждение, муниципальный многофункциональный центр и Центр муниципальных услуг.



13:50 Екатеринбург-Арена (ул. Репина, 5, конференц-зал). Состоится семинар на тему применения нового налогового режима для самозанятых.

Напомним, с 1 января 2020 года Свердловская область вошла в число субъектов, которые начали применение налога на профессиональный доход. Губернатор Евгений Куйвашев поручил максимально широко познакомить жителей региона с возможностями специального налогового режима.

В 13.50 – пресс-подход с участием заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы.

В 14.00 – семинар, на котором об особенностях нового налога для самозанятых расскажут: начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления федеральной налоговой службы России по Свердловской области Юлия Смирнягина, руководитель департамента налогового консалтинга группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Анна Зарипова, а также представители банковского сообщества.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Юридические часы», Свердловским областной фонд поддержки предпринимательства совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Свердловской области.



15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит премии лучшим профессорам, доцентам и преподавателям вузов региона. Церемония награждения традиционно приурочена к Дню российского студенчества.

Премии присуждаются за большой вклад в укрепление престижа уральской высшей школы, подготовку ценных специалистов для экономики региона. Награды также являются мерой материальной поддержки педагогов высшей школы.

Премии губернатора Свердловской области присуждаются по номинациям «Профессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года». Кроме того, вручается премия «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области». Лауреатами стали представители многих вузов Свердловской области – Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Уральского государственного педагогического университета, Уральского государственного аграрного университета и других. Премии губернатора Свердловской области предполагают материальное вознаграждение от 80 до 300 тысяч рублей в зависимости от номинации. Так, премия победителя в номинации «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области» составляет 300 тысяч рублей; лауреатам в номинации «Профессор года» выплачивается вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Победители в номинациях «Доцент года» и «Преподаватель года» получают по 160 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно.

© «Вечерние ведомости»