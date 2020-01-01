Анонсы
18:29 | 17.01.2020
Анонсы событий на 19 и 20 января
5:15 Аэропорт Кольцово. Рейсом J2-6171 прилетит команда Сергея Карякина и Антона Власюка Snag Racing Team, которая участвовала в международном ралли-марафон Dakar и завоевала второе место.
11:00 Уктус. В Свердловской области пройдут спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню снега. Этот праздник спорта, здоровья, молодости и семьи проходит в рамках Международного Дня снега (World Snow Day). Его цель – укрепление здоровья россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций. В мире День Снега проводится с 2012 года. Инициатива принадлежит Международной Федерации лыжного спорта (FIS). С каждым годом праздник вовлекает все больше стран и городов.
Основными площадками празднования в Свердловской области станут горнолыжные комплексы «Уктус» и «Гора Белая».
19 января в 11.00 на Уктусе начнется чемпионат и первенство Свердловской области по сноуборду в дисциплине слоупстайл. Спортсмены всех возрастов будут показывать лучшие трюки в сноупарке, вылетая на трамплинах и скользя по перилам. Также будет организованна интерактивная фан-зона для детей и их родителей. Любой желающий сможет принять участие в спортивно-развлекательных состязаниях и получить фирменную атрибутику Дня Снега и конечно согревающий чай с плюшками. Время работы фан-зоны с 12:00 до 15:00.
В 12.00 начнется праздник Горе Белой. Гостей ждут разнообразная программа и различные спортивные состязания. В частности, пройдут соревнования по горнолыжному спорту среди детей. Им предстоит показать свое мастерство на трассе слалома-гиганта, также состоится чемпионат Нижнего Тагила по лыжным гонкам среди детей и взрослых и товарищеский хоккейный турнир.
20 февраля
10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам ралли-марафона "Дакар" – 2020.
Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин, пилот Алексей Шмотьев и штурман команды Snag Racing Антон Власюк расскажут о подготовке к соревнованиям, о сложностях, возникших в ходе гонки, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия и уровне подготовки спортсменов, а также ответят на вопросы журналистов.
15:00 Свердловский областной педагогический колледж (ул. Юмашева, 20, кабинет 108Г). У представителей СМИ будет возможность фото- и видеосъемки приема документов для участия в программе «Земский учитель».
Напомним, прием документов на участие в программе «Земский учитель» в Свердловской области начался 1 января и продлится до 15 апреля включительно. В 2020 году в регионе запланировано финансирование для 54 учителей. Программа предусматривает выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города, в которых живут до 50 тысяч человек. Сумма единовременной выплаты — один миллион рублей.
© «Вечерние ведомости»
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