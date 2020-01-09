Анонсы
17:51 | 9.01.2020
Анонсы событий на 10 января
Всероссийская олимпиада школьников является приоритетным направлением в общенациональной системе выявления, развития и поддержки одаренных детей. Участие в олимпиаде бесплатное. Региональный этап 2019–2020 учебного года пройдет с 10 января по 22 февраля. Планируемое количество участников в Свердловской области в этом году – 2200 человек.
Всероссийская олимпиада школьников остается самым масштабным интеллектуальным состязанием России. В Свердловской области региональный этап всероссийской олимпиады школьников всегда проводился по всем предметам олимпиадного цикла. В настоящее время это 24 общеобразовательных предмета.
Победители и призеры регионального этапа олимпиады принимают участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников при условии прохождения по баллам, установленным оргкомитетом олимпиады по каждому предмету. Свердловская область в течение четырех лет являлась площадкой проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по различным дисциплинам. Начиная с 2010 года, Свердловская область входит в список регионов-лидеров по количеству участников и результатам участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.
10:00 Главпочтамт (пр. Ленина, 39, вход с ул. Пушкина). Состоится совместное пресс-мероприятие Почты России и Уральского таможенного управления: «Новые правила ввоза международной почты»
Основные вопросы:
1. Изменения в таможенном законодательстве по снижению порога беспошлинной торговли, вступившие в силу с 1 января 2020.
2. Демонстрация операций таможенного контроля на внутренней таможне в ОПС 620000 (пункт таможенного досмотра), включая работу служебных собак по досмотру входящей международной почты.
3. Порядок взаимодействия таможни и Почты России при уплате таможенных платежей.
11:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале.
Накануне Дня заповедников и национальных парков министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, директор ГБУ СО "Шарташский лесной парк" Артур Зиганшин, директор ГБУ СО Природно-минералогического заказника "Режевской" Артем Сергушин, директор ФГБУ "Висимский государственный природный биосферный заповедник" Михаил Федоров и директор ГБУ СО Природного парка "Оленьи ручьи" Николай Калинкин расскажут о работе по охране природы и сохранению заповедников и национальных парков в регионе, сообщат о мероприятиях по привлечению посетителей в рамках развития въездного туризма, огласят итоги контрольно-надзорных мероприятий на территориях ООПТ, а также поделятся планами развития на 2020 год.
12:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая оценке психологического здоровья уральцев и риску острых отравлений в новом году.
Участники пресс-конференции:
Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач Свердловской областной психиатрической больницы
Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор»
Анна Малахова, главный детский психиатр Свердловской области, заведующая Свердловским областным центром психического здоровья детей Свердловской областной клинической психиатрической больницы
Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений Свердловской областной клинической психиатрической больницы
Вопросы, которые будут подняты на пресс-конференции:
-Какова ситуация с острыми отравлениями в Свердловской области: что вызывает беспокойство врачей? Много ли острых отравлений произошло в новогодние каникулы?
-Как эксперты оценивают психическое здоровье уральцев? Каков прогноз на 2020 год?
-С чем связаны жалобы детей и взрослых на сложное психологическое состояние, депрессии? Как с ними бороться?
-Рекомендации экспертов по поводу психологического настроя на 2020 год.
14:00 Двуреченск (справа от трассы после ж/д переезда). На полигоне твердых бытовых отходов будет происходить утилизация арестованной бестабачной никотинсодержащей продукции (так называемых «снюсов»), изъятой из продажи в течение новогодних праздников в магазинах г. Екатеринбурга.
© «Вечерние ведомости»
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