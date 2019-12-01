Анонсы
18:26 | 23.12.2019
Анонсы событий на 24 декабря
Указанная технология предполагает разрушение старых труб с помощью специального оборудования и прокладку на их месте новых. К преимуществам данного метода относятся: быстрота монтажа, проведение работ даже в холодное время года, а также замена инженерных коммуникаций без вскрытия грунта, что не нарушает благоустройство территории около дома и исключает образование просадок и провалов грунта.
Специалисты подрядной организации продемонстрируют процесс бестраншейной прокладки трубопровода, подробно разъяснят технологию данных работ и расскажут, как давно данный метод применяется при капитальном ремонте домов.
Представители Фонда капитального ремонта подведут итоги ремонтной кампании 2019 года, а также расскажут о планах по обновлению многоквартирников в Свердловской области на 2020 год.
10:00 Аэропорт Кольцово. Состоится отправка свердловских школьников на Кремлевскую елку. В Москву юные свердловчане отправятся двумя рейсами. Примерное время сбора первой группы в аэропорту 10.00 – 10.15, время сбора второй группы: 11.30 – 11.45.
В состав группы, отправляющейся на главный детский новогодний праздник страны включено в общей сложности 148 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Это дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети, чьи родители погибли или пострадали при исполнении служебных обязанностей или в настоящее время служат в зонах локальных вооруженных конфликтов, а также воспитанники кадетских школ-интернатов; победители областных, всероссийских и международных соревнований, конкурсов, олимпиад.
Помимо посещения Кремлевской елки для школьников также подготовлена экскурсионная программа: они побывают в Мемориальном музее космонавтики, Московском планетарии и Государственном Дарвиновском музее.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности в новогодние праздники в Свердловской области
Участники пресс-конференции:
-Олег Тощев, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области,
-Игорь Петунин, врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Свердловской области,
-Павел Пенягин, заместитель Главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Екатеринбурга
-Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Вопросы пресс-конференции:
-Силовые структуры усилили надзор за площадками, где пройдут новогодние ёлки, утренники и другие массовые праздничные мероприятия. Какие объекты попадают в проверку? Как будет обеспечиваться их безопасность?
-Рекомендации жителям Свердловской области, как минимизировать риск происшествий в новогодние праздники, на что обращать внимание?
-Какие замечания есть у экспертов к качеству новогодней атрибутики: на что обратить внимание, чтобы приобрести качественный новогодний костюм и подарок, не навредив здоровью?
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области за 2019 год.
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов подведет итоги работы Управления в 2019 году, в частности пояснит, как сотрудники Свердловского УФАС осуществляют контроль закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, озвучит статистику Свердловского УФАС России по количеству и результатам рассмотрения обращений, заявлений, жалоб, также поделится информацией о количестве возбужденных дел об административных правонарушениях в 2020 году, обозначит динамику роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в Свердловской области, расскажет о сложившейся судебной практике Свердловского УФАС России в 2019 году.
13:00 Пелым (ул. Чапаева, 1). 24 и 25 декабря на севере Свердловской области состоится открытие ряда объектов в сфере культуры. Участие в мероприятиях примет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.
24 декабря в 13.00 в поселке Пелым (ул. Чапаева, 1) состоится торжественное открытие нового Дома культуры. Напомним, в 2017 году жители Пелыма обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой о включении в программу «Пятилетка развития» проекта по строительству дома культуры.
24 декабря в 17.30 в Краснотурьинске (Бульвар Мира, 3) состоится презентация модельной библиотеки, созданной в рамках реализации национального проекта «Культура».
25 декабря в 14.00 заместитель министра культуры Сергей Радченко посетит дом культуры «Малахит» в поселке Черемухово Североуральского городского округа (ул. Калинина, 48), где состоится выступление артистов Уральского государственного академического русского народного хора.
25 декабря в 14.40 в поселке Третий Северный (ул. Кедровая, 19) состоится открытие детско-юношеского досугового центра «Ровесник», где в рамках реализации национального проекта «Культура» был выполнен капитальный ремонт.
14:30 Пост ДПС на Пермском тракте. Состоится рейд по соблюдению правил перевозки детей на междугородних автобусах. Госавтоиспекторы проверят состояние автобусов, использование тахографов, наличие необходимой документации и использование пассажирами ремней безопасности.
В 15:00 состоится пресс-подход с участием начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Кислякова, который расскажет о том, какая работа ведется и как контроль за перевозкой пассажиров, в том числе организованных групп детей, будет осуществляться в праздничные дни.
© «Вечерние ведомости»
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